3 prodotti per casa SMART all'istante, risparmio garantito su Amazon

Rendere casa smart non è mai stato così semplice. Se acquisti i giusti prodotti hai l’opportunità di trasformare il tuo appartamento in una volta sola e soprattutto senza spendere un occhio della testa. Per realizzare i tuoi sogni, infatti, è sufficiente fare solo le scelte giusto. Per questo motivo non devi perderti 3 elementi essenziali:

Acquista il tris o scegli i tuoi preferiti, se hai un abbonamento Amazon Prime le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Casa smart in un secondo: basta fare gli acquisti giusti

Quando si parla di casa smart si pensa alla solita scena da film in cui qualcuno entra nella sua abitazione, sbatte le mani ed ecco che accade la magia. Tuttavia avere un’abitazione intelligente è molto più di questo. Per rendere anche il tuo appartamento al pari dei tuoi desideri acquistare prodotti utili è il primo passo.

Se vuoi avere risultati istantanei inizia dall’illuminazione. La Tapo E27 di TP-LINK è una lampadina più che perfetta perché ha tutti i colori al suo interno, compreso le tonalità di bianco. Con attacco E27 e dimmerabile la gestisci da app così come gli assistenti vocali. In offerta su Amazon a soli 10,99€ con coupon.

Invece di acquistare elettrodomestici che costano uno sproposito, rendi smart i tuoi con delle semplici prese smart. Queste sono dei veri e propri gioiellini. Se non sai quale scegliere affidati alla presa smart di TAPO che ti permette di controllare da remoto e vocalmente i prodotti, creare timer e controllare i consumi. In offerta su Amazon a soli 8,99€ con sconto del 31%.

Se proprio vuoi finire in grande, acquista un videocitofono. Lo colleghi direttamente al tuo smartphone così quando arriva qualcuno e suona, sai subito di chi si tratta. Con qualità 1080p, impermeabile e di prima qualità non ti fa avere sorprese. Anche il montaggio è semplicissimo. In offerta su Amazon a soli 59,99€ con coupon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.