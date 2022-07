3 buoni motivi per acquistare una VPN subito

Oggi chi ancora non ha una VPN si sta perdendo molto. Esistono infatti 3 buoni motivi per acquistarne una senza perdere altro tempo. Non ci sono dubbi sul fatto che il mondo stia diventando sempre più pericoloso dalle statistiche degli ultimi anni.

Questo non vale solo per quello fisico, ma anche e soprattutto per il mondo virtuale. Sempre più spesso si fa tutto online dove il rischio è lo stesso: essere rapinati delle cose più preziose e importanti che abbiamo.

Immagina solo di andare a visitare il tuo conto corrente online e di avere qualcuno dietro le tue spalle a spiarti. Le tue credenziali di accesso sarebbero compromesse perché all’istante potrebbe replicarle accedendo ai tuoi risparmi. Ecco, senza una VPN succede lo stesso.

Sul Web esistono cybercriminali, tracker e malware che, come una persona, si nascondono per spiare qualsiasi cosa tu faccia online. Perciò in pericolo ci sono la tua identità digitale, le tue informazioni personali, i tuoi dati bancari e la tua privacy.

VPN è sicurezza e privacy online

Scegliere una VPN vuol dire ottenere fin da subito sicurezza e privacy ottimale in rete. È chiaro che non tutti i servizi offrono lo stesso livello, ma in linea generale, tra le più famose, la qualità è sempre alta. Se però cerchi qualcosa in più, che renda tutto più affidabile e speciale, allora devi scegliere ExpressVPN.

Una delle caratteristiche principali è che la privacy è tenuta in alta considerazione. Non solo gli attori malevoli non potranno tracciare la tua navigazione online, ma la stessa società che gestisce questa VPN non accederà mai ai tuoi dati personali.

Questo è il primo dei tre buoni motivi per scegliere un servizio di questo tipo. Il secondo, invece, è la sicurezza. Attivando ExpressVPN sarai subito catapultato in un tunnel crittografico con protezione di livello militare. Inoltre, ti verrà dato un indirizzo IP differente dal tuo e sarà cambiato ogni qualvolta è necessario.

In questo modo avrai il massimo dell’anonimato mascherando al 100% la tua identità digitale. La tua navigazione sarà inaccessibile e nessuno potrà più violarti mentre consulti il tuo conto corrente online, paghi il tuo ordine e-commerce o semplicemente visiti dei siti Web.

Streaming gratis per tutti ovunque

Il terzo motivo per cui scegliere una VPN è la possibilità di accedere a diversi contenuti disponibili in streaming gratis su canali esteri. Ad esempio, esistono Channels dedicati alla Formula 1 che ti permettono di assistere a tutte le gare live senza dover pagare un centesimo.

Con ExpressVPN aggiri i blocchi geografici e qualsiasi censura. Da una parte potrai collegarti alle tue piattaforme di streaming preferite per le quali paghi un abbonamento anche se ti trovi all’estero, dall’altra potrai visitare siti Web o piattaforme disponibili solo per determinati Paesi pur essendo in Italia.

Il tuo svago prenderà un’altra piega, molto più divertente e sicuramente avrai un ventaglio di scelte decisamente più completo. Inoltre, qualsiasi utilizzo tu voglia fare, con questa VPN migliorerai anche la tua connessione. Maggiore velocità, stabilità e fluidità saranno garantiti dai suoi server ottimizzati proprio per lo streaming.

Sembra che tu sia arrivato nel posto giusto e al momento giusto. Oggi ottieni ExpressVPN a un prezzo speciale: 12 mesi di protezione professionale al 35% di sconto sul prezzo di listino. Inoltre, grazie al rimborso garantito, avrai tempo 30 giorni per provarla.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.