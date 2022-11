3 milioni di utenti hanno scelto Satispay e tu?

Oggigiorno la migliore forma di guadagno è diventata il risparmio. Quindi cosa c’è di meglio se non adottare un sistema di pagamento digitale che ti permette anche di guadagnare qualcosa ad ogni tuo acquisto? Fai come gli oltre 3 milioni di utenti che hanno scelto Satispay e inizia da oggi la rivoluzione.

Si tratta di un metodo di pagamento digitale indipendente. Non essendo legato ad alcuna carta di credito o banca, nello specifico è universale e crea vantaggi sia a te che lo utilizzi, sia agli esercenti che non devono pagare commissioni esose sui pagamenti con il POS.

Satispay è semplice perché ti bastano un numero di telefono, il tuo codice iban e uno smartphone. Una volta installata la sua app dedicata, disponibile per Android e iOS, sarai da subito pronto per pagare nei negozi fisici, sui siti di e-commerce, bollettini e tanto altro online.

Satispay è gratis e ti aiuta a risparmiare

Il tempo dei regali si sta avvicinando. Perché non creare un piano di risparmio con degli obiettivi precisi per mettere da parte qualche euro? Satispay ti aiuta anche a fare questo. Non solo, attraverso la sua applicazione poi impostare un certo importo da raggiungere, ma addirittura il cashback può finire nel tuo progetto.

Come? A ogni acquisto con negozi fisici e online convenzionati ricevi una percentuale della somma pagata. Puoi decidere di accreditarla direttamente sul tuo conto, per avere altro credito disponibile, oppure mandarla nel tuo piano di risparmio per dare manforte al tuo impegno.

Con Satispay puoi anche dividere una cena “alla romana” direttamente dal tuo smartphone. Così ogni partecipante pagherà l’importo dovuto, né più e né meno. Eviterai litigi o problemi anche con il ristoratore che potrà fare un unico conto e ricevere il pagamento da ognuno senza problemi.

Insomma, Satispay è un’ottima soluzione perché è anche sicura. Non dovrai più portare con te carte di pagamento e rischiare che qualche criminale te le rubi o cloni. Installa subito l’app per Android o per iOS, è tutto gratuito. Ti serve solo un numero di telefono e il codice iban per la registrazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.