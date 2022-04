Le 3 migliori VPN per dispositivi mobili

La maggior parte degli utenti che sono in possesso di un dispositivo mobile, tra cui smartphone o tablet, passano parecchio tempo collegati a internet. Una connessione continua e costante, con applicazioni che agiscono e si aggiornano anche in background, aumenta il rischio di possibili furti dati. Ecco perché, oggi come oggi, è indispensabile affidarsi a una buona VPN.

L'acronimo di VPN è Virtual Private Network che, tradotto, significa Rete Virtuale Privata. Come si può evincere dal nome, si tratta di una tecnologia che permette di navigare in internet in maniera completamente privata, in gergo tecnico si dice crittografata. Ciò vuol dire che, installando una di queste app, è possibile navigare, fare acquisti, consultare social network, accedere al proprio conto corrente online e tanto altro in maniera del tutto anonima.

Inoltre, grazie a una buona VPN installata sul proprio dispositivo mobile, non si lascerà alcuna traccia nel Web dei propri dati durante la navigazione. Questa è una forma di protezione non solo contro i cybercriminali della rete, pronti a carpire le nostre informazioni per scopi fraudolenti, ma anche contro i sistemi che tracciano le nostre preferenze per aziende che vogliono promuovere i loro prodotti sul web, agenzie marketing, agenzie investigative governative e private.

Insomma, installando una buona app che offre questo servizio si possono evitare spiacevoli sorprese, aumentando la propria sicurezza sia durante la normale navigazione, sia quando si utilizzano carte di pagamento e conti correnti online. Vediamo quindi quali sono le migliori VPN per dispositivi mobili, attualmente disponibili sul mercato.

Come scegliere una buona VPN

Scegliere una buona VPN non è facile. Tutte promettono mari e monti, ma poi è difficile, per i meno esperti, verificare all'effettivo la loro efficacia. Proprio per questo abbiamo deciso di elencarvi quali sono le migliori 3 attualmente disponibili sul mercato.

Ricorda, una buona VPN deve garantire una protezione completa sia durante la connessione dati che durante quella WiFi. Inoltre, occorre sempre verificare il livello di protezione offerto. Ovviamente più è alto e più quella VPN garantisce l'anonimato. Scegliere in base a questo elemento è importantissimo, soprattutto per chi ha figli minorenni che navigano sul Web.

Infine, chi è solito giocare online o guardare contenuti in streaming potrebbe apprezzare una VPN che permette di selezionare un server di un altro Paese così da accedere ai contenuti esclusivi offerti solo in quell'area geografica.

Le migliori 3

Ora vediamo quali sono le migliori 3 VPN che puoi installare sui tuoi dispositivi mobili. Ovviamente il livello di sicurezza è simile a tutte, proprio perché stiamo parlando delle top in circolazione. Possono però differire in merito ad alcune funzionalità, ma in questo caso è solo questione di esigenze e preferenze.

NordVPN è una delle soluzioni VPN più apprezzate dagli utenti di tutto il mondo. Praticamente è completa su tutto. Non solo garantisce anonimato durante la navigazione, ma blocca tracker e malware grazie alla sua nuova funzionalità Threat Protection. Otterrai una connessione internet VPN veloce e stabile ovunque tu sia.

EspressVPN è una leader nel settore. Con questa app VPN vai a colpo sicuro. Oltre a un alto livello di sicurezza offerto in tutto il mondo, è compatibile con tantissimi dispositivi: Windows, Mac, Android, iOS, Linux, ChromeBook, Kindle Fire e Router. Potrai installarla anche sulle principali smart TV e sulle tue console di gioco tra cui PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.