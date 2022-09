3 cavi per iPhone certificati MFi con nemmeno 9 euro, PAZZESCO

Purtroppo i cavetti dei caricatori non sono eterni, anzi sono i primi che si rompono. A volte hai bisogno di averli anche e in più posti, come in auto. Ecco perché voglio segnalarti questa speciale offerta di Amazon con cui potrai acquistare 3 cavi per iPhone a soli 8,79 euro, invece di 16,99 euro.

Sono cavetti Lightning certificati Mfi, per cui non dovrai preoccuparti di rovinare il tuo iPhone. Vanno bene anche per il nuovissimo iPhone 14, per iPad e AirPods. Così potrai avere un cavo in ogni posto che desideri o tenerne qualcuno di scorta qualora se ne dovesse rompere uno.

Una spesa ridicola che ti garantirà il massimo risultato. Prima che l’offerta finisca metti nel tuo carrello questi 3 cavi per iPhone a soli 8,79 euro.

3 cavi per iPhone: robusti e certificati

Questi 3 cavi per iPhone sono lunghi 2 metri ognuno, così sarai in grado di sfruttarli anche se non sei vicinissimo alla presa di corrente. Quando sei in auto, magari seduto sul sedile posteriore e la porta USB è davanti, questo cavetto sarà la tua salvezza, e potrai continuare a usare il tuo iPhone.

Supportano la ricarica rapida, non si surriscaldano e hanno una protezione in caso di sovraccarico di corrente. La guaina intrecciata di nylon, unita a una parte in alluminio, garantirà la massima robustezza, per durare di più. Inoltre sono studiati per non rompersi anche se dovessero piegarsi su se stessi.

Supportano la ricarica fino a 5V/2.4 A, il che significa ricarica super veloce, il 40% più veloce rispetto a molti altri cavi. Oggi è davvero un bel giorno perché potrai avere non uno, e nemmeno due, ma ben tre cavetti a metà prezzo. Goditi l’offerta di Amazon e acquista 3 cavi per iPhone a soli 8,79 euro, invece di 16,99 euro.

