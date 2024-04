29€ per l'Asciugacapelli Rowenta agli IONI!

Hai mai sentito parlare degli asciugacapelli con tecnologia agli ioni? Questi offrono un sacco di vantaggi rispetto ai classici, tra cui un asciugatura più rapida e la prevenzione alla bruciatura dei bulbi. Rowenta Pro Expert è proprio uno di questi. Il suo prezzo originale di 49,99€ viene completamente distrutto dallo sconto Amazon. Difatti, riuscirai a pagarlo solo 29,99€!

Tutte le caratteristiche dell’asciugacapelli Rowenta

Il motore Pro AC da 2100W di questo phon genera un flusso d’aria concentrato fino a 126 km/h, asciugando i tuoi capelli in pochi minuti. La potenza si traduce non solo risultati rapidi, ma anche una piega più duratura e professionale.

Con le 6 impostazioni di temperatura/velocità, hai il controllo completo sullo styling dei tuoi capelli. Puoi adattare il flusso d’aria e la temperatura in base alle tue esigenze specifiche. Che tu voglia capelli lisci e lucidi o ricci definiti, il Pro Expert ti permette di realizzare la piega desiderata con facilità.

La tecnologia ionica avanzata emette poi milioni di ioni negativi che eliminano l’elettricità statica e l’effetto crespo. In questo modo, i tuoi capelli risulteranno luminosi, setosi e privi di crespo, per un look professionale in ogni occasione.

Questo phon include 2 concentratori d’aria per una piega liscia o voluminosa e un diffusore per ricci definiti e un volume mozzafiato. Questi accessori ti offrono la possibilità di creare look diversi e sempre impeccabili, adattandoti alle tue esigenze e al tuo stile personale.

E grazie al getto di aria fredda che fissa la piega al termine dell’asciugatura, potrai godere di un risultato duraturo che ti accompagnerà per tutta la giornata.

Prenditi cura dei tuoi capelli con il phon agli ioni Rowenta Pro Expert, pagandolo appena 29,99€ grazie allo sconto.