250GB di spazio extra con questo velocissimo SSD Samsung (44€)

Se vuoi migliorare significativamente le prestazioni del tuo computer, l’SSD Samsung 870 EVO da 250GB è la scelta perfetta, ora disponibile ad un prezzo mai visto prima. Grazie alla sua scheda tecnica di alto livello ed alla costruzione super resistente, questo SSD offre un notevole incremento di velocità e affidabilità per il tuo sistema informatico.

Non lasciarti sfuggire l’offerta limitata: con uno sconto del 25%, oggi puoi acquistare l’SSD Samsung 870 EVO su Amazon per soli 44 euro invece di 59 euro.

Torna in offerta l’SSD Samsung 870 EVO da 250GB

L’SSD Samsung 870 EVO offre prestazioni eccezionali: le velocità di lettura e scrittura toccano picchi di 560-530 MB/s con il contributo della tecnologia Intelligent Turbo Write. Installare l’SSD è facile per chiunque possieda un PC desktop o un laptop compatibile con lo standard SATA da 2.5 pollici: il software dedicato semplifica l’aggiornamento in modo rapido e intuitivo. Inoltre, il software Samsung Magician 6 ti permette di gestire il tuo SSD in modo ottimale, con una suite di strumenti per monitorare la salute e l’efficienza del drive.

Hai l’occasione di mettere nel carrello l’SSD Samsung 870 EVO da 250GB al prezzo più basso mai visto di recente: la consegna sarà gratuita e veloce, direttamente a casa tua.