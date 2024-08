250 euro di Buoni Amazon con Crédit Agricole: apri subito il conto

L’ultima iniziativa in corso sul sito ufficiale di Crédit Agricole consente di ottenere fino a 250 in Buoni Regalo Amazon così suddivisi: 100 euro di cashback sulla carta Visa associata al conto online e 150 euro invitando i propri amici ad aprire un conto Crédit Agricole (25 euro per ogni amico che completa l’apertura del conto).

L’istituto bancario francese offre un conto corrente online a canone zero per i primi 9 mesi, una carta di debito gratuita e un’app completa con la quale gestire ogni tipo di spesa direttamente con il proprio telefono, ovunque ci si trovi.

Come ottenere fino a 250 euro in Buoni Amazon con Crédit Agricole

La promozione targata Crédit Agricole prevede Buoni Regalo Amazon fino a 250 euro. Il primo step richiede l’apertura del conto online entro il 5 settembre, inserendo il codice promozionale VISA e associando la carta di debito del noto circuito di pagamento internazionale. Il passaggio successivo richiede l’utilizzo della carta di debito Crédit Agricole Visa per un minimo di spesa di 500 euro (50 euro di Buoni Amazon) e un massimo di 1.000 euro (100 euro di Buoni Amazon).

Gli altri 150 euro in Buoni Regalo Amazon si possono ottenere invitando i propri amici ad aprire un conto online con Crédit Agricole. Tutto quello che bisogna fare è condividere il proprio codice promo da app: si riceverà un Buono Amazon da 25 euro per ogni amico portato in Crédit Agricole (fino a un massimo di 6 amici, ndr). A loro volta poi, ciascun amico riceverà un buono da 25 euro.

Per aprire il conto online Crédit Agricole è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito francese e seguire la procedura guidata.