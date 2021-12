25 anni fa Apple acquisiva NexT e riportava indietro Steve Jobs

Questa settimana è il 25° anniversario dell'annuncio da parte di Apple dell'acquisizione di NeXT per 400 milioni di dollari. La straordinaria mossa ha riportato Steve Jobs in azienda oltre un decennio dopo aver lasciarla a seguito di una lotta di potere interna.

“L'acquisizione di NeXT è l'inizio di un nuovo capitolo nella storia di Apple e rappresenta una pietra miliare nella nostra trasformazione come società“, ha affermato l'ex CEO di Apple Gil Amelio, quando l'accordo è stato annunciato il 20 dicembre 1996. “Oggi Apple ha accolto nuovamente il suo il visionario più talentuoso Steve Jobs, qualcuno che può ispirare una nuova generazione di clienti e sviluppatori di software e dimostrare che Apple rimane la casa del settore per l'innovazione e l'entusiasmo“.

Uno dei motivi principali per cui l'OEM di Cupertino aveeva acquisito NeXT è stato quello di ottenere l'accesso al suo sistema operativo NeXTSTEP basato su Unix, che è servito come base per Mac OS X.

“Con questa fusione, il software avanzato di NeXT sarà sposato con le piattaforme hardware e i canali di marketing ad altissimo volume di Apple per creare un'altra svolta, scavalcando le piattaforme esistenti e alimentando Apple e l'industria dei imitatori per i prossimi dieci anni e oltre“, disse Jobs. “Provo ancora sentimenti molto profondi per l'azienda e mi dà grande gioia avere un ruolo nell'architettura del futuro di Apple“.

Steve tornò inizialmente in compagnia come consulente, facendo la sua prima apparizione al Macworld di San Francisco nel gennaio 1997 per annunciare i dettagli di come Apple prevedeva di incorporare la tecnologia NeXT nelle future versioni di Mac OS.

Jobs ha continuato a sostituire Amelio come CEO ad interim dell'azienda solo nove mesi dopo e ha finito per abbandonare il titolo ad interim e rimanere CEO fino a dimettersi nell'agosto 2011 a causa di gravi problemi di salute.

Sotto la guida di Jobs, Apple è passata dalla (quasi) bancarotta a diventare l'azienda più preziosa del mondo, introducendo prodotti iconici come iPod, iPhone e iPad lungo il cammino.

Senza l'acquisizione di NeXT, il destino della mela potrebbe essere stato molto diverso.