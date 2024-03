24 scatolette per cani Natural Trainer in sconto del 20%

Risparmiare su un cibo per cani di prima qualità è il massimo per te e anche per il tuo amico a quattro zampe. Per questo, ti consigliamo di acquistare subito le 24 scatolette per cani Natural Trainer Sensitive No Gluten con maiale in sconto del 20%. Per pochissimo avrai l’occasione di portale a casa a soli 43,10€ invece di 54,00€.

3,6 Kg di scatolette Natural Trainer Sensitive senza glutine

Le scatolette della linea Natural Trainer Sensitive è ideata appositamente per andare incontro a tutti cani: dai piccoli ai grandi, fino ai cani con esigenze particolari, offrendo un mix di ingredienti di alta qualità formulati per supportare la loro salute e il loro benessere. Le scatolette sono ideali specialmente per i cani sensibili che possono avere problemi digestivi o intolleranze alimentari. Senza glutine e ricche di maiale di prima qualità, queste scatolette sono una fonte di proteine ​​magre e facilmente digeribili, ideali per cani con sensibilità alimentari!

Oltre al maiale, le scatolette sono arricchite con una selezione di ingredienti naturali e nutrienti, come riso, carote e piselli, che forniscono fibre, vitamine e minerali essenziali per mantenere il tuo cane sano e in forma. Questa combinazione bilanciata di ingredienti rende le scatolette Natural Trainer Sensitive una scelta completa e nutriente per il tuo fedele amico a quattro zampe.

Ma non è solo la qualità degli ingredienti a distinguere le scatolette Natural Trainer Sensitive. La loro consistenza le rende irresistibili anche per i palati più esigenti, mentre la loro fragranza invitante attira l’attenzione e stimola l’appetito: finalmente non avrai più problemi a dare da mangiare al tuo amico a quattro zampe! Non farti scappare la possibilità di acquistare le 24 scatolette in sconto del 20% su Amazon.