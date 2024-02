20€ per uno smartwatch che è un ASSISTENTE: salute, sport e chiamate

Prezzo assolutamente in collasso per questo smartwatch che non lascia niente a desiderare. Lo metti al polso ed hai un assistente in tutte le sue potenzialità. Infatti cura il benessere, l’attività sportiva e anche il quotidiano con una serie di funzioni che tornano utili.

Non uno sconto ma due su Amazon che ammazzano il prezzo di listino. Apri la pagina e spunta il coupon per ottenere un extra sconto del 50%. In questo modo finisci col pagarlo solo 19,99€, praticamente una frazione di quanto vale.

Delle spedizioni non ti preoccupare, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Smartwatch con tutto al posto giusto, mettilo al polso ora

Bello, funzionale e perfetto per ogni tipologia di utente. Diciamo che se era tempo che stavi valutando l’acquisto di un accessorio smart, questo è il tuo giorno fortunato. Portati avanti e porta a casa questo straordinario prodotto che sta bene sia sui polsi maschili che femminili.

Arriva a casa tua con il suo cinturino in silicone nero e tutte le impostazioni per poterlo personalizzare. Scegli un quadrante tra i tanti e metti in mostra il display ampio, luminoso, colorato e di alta qualità. Se questo non ti basta, sappi che con un dito fai swipe nel menù ed ecco che la magia accade.

I sensori che sono integrati al suo interno sono tanti e diversi. Sono dedicati alla salute e allo sport per sapere tutto quello che accade dentro al tuo corpo sia nel quotidiano che quando ti alleni. Cuore, ossigeno, calorie, passi e così via.

Ma come ti ho già anticipato, la vita quotidiana non è un di meno. Divertiti con notifiche smart, chiamate via Bluetooth e altro che ti lascio scoprire da solo.

Porta a casa subito questo smartwatch sensazionale con ben due sconti su Amazon. Spunta il coupon in pagina e completa l’acquisto a soli 19,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.