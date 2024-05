20€ per set tastiera e mouse WIRELESS firmati Trust: affarone UNICO

Rendi la scrivania senza fili con un solo acquisto. È arrivata l’ora di dire addio ai cavi e di ottenere il massimo della libertà sia quando digiti che quando muovi il cursore. Per farlo ti basta questo set TRUST che mette a disposizione sia tastiera che mouse. Ottimi perché completi di tutto e perfetti per un utilizzo quotidiano così come da ufficio.

Collegati su Amazon dove lo sconto del 20% ti fa completare l'acquisto ad appena 19,99€.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Trust e il suo set YMO: mouse e tastiera wireless

I cavi sulla scrivania creano tanto disordine e molte volte limitano i movimenti. Con un solo acquisto porta dalla tua parte mouse e tastiera wireless che puoi connettere a qualunque sistema operativo. Si connettono ai tuoi prodotti con un semplice micro ricevitore USB ed entrano subito in funzione.

La tastiera è estesa ossia è dotata di tasti funzione, comandi rapidi e anche di tastierino numerico. Sulla parte superiore destra non mancano all’appello gli indicatori LED per sapere quali opzioni sono attive. Il layout è QWERTY italiano per una digitazione fluida e naturale e il design è impermeabile per scongiurare la qualunque.

Il mouse, invece, è molto semplice ma non è un difetto: usalo sia con mano destra che con quella sinistra. Impugnalo per ore grazie al design ergonomico e muoviti agilmente sul desktop con DPI regolabili e click silenziosi.

Entrambi i prodotti sono alimentati da semplici batterie che però concedono un’autonomia di numerosi mesi.

Il set wireless mouse e tastiera di Trust costa 19,99€.

