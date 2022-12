Entra nel 2023 protetto e al sicuro con NordVPN (-63%)

Sembra ieri quando avevano iniziato a muovere i primi passi nel 2022. Al contrario, ci troviamo già alle porte del 2023. Mancano davvero pochissimi giorni al nuovo anno e sappiamo già che le minacce online aumenteranno diventando sempre più pericolose. Ecco perché devi entrare nel 2023 con NordVPN.

Grazie a questa VPN la tua privacy e i tuoi dati rimarranno al sicuro. Nessun attore malevolo potrà fare nulla contro la tecnologia di questo provider. Attivando la sua app, compatibile con tutti i sistemi operativi, sui tuoi dispositivi renderai praticamente impossibile a chiunque risalire a te mentre navighi online.

Il tunnel crittografato è uno scudo potente contro qualsiasi occhio indiscreto del Web. Nondimeno, i server posizionati in tutto il mondo offrono una connessione decisamente ottimizzata. Perciò non ti preoccupare, i tuoi dispositivi non perderanno le loro prestazioni, ma ne acquisiranno di nuove diventando più fluidi e veloci.

NordVPN: ottimizzazione e protezione, oggi scontata al 63%

NordVPN è sinonimo di protezione e ottimizzazione. Infatti, sarai completamente al sicuro da qualsiasi minaccia online. Pensa, oltre a cambiare la tua posizione virtuale e il tuo indirizzo IP potrai fare affidamento su una delle soluzioni più all’avanguardia nel campo della cybersecurity.

Stiamo parlando di ThreatProtection. Indipendentemente dal fatto che il tuo dispositivo sia connesso o meno a uno dei suoi server, questa funzionalità è attiva per proteggerti da hacker e malware. Sappiamo bene quanto questi siano pericolosi e invasivi, mettendo in serio pericolo privacy, dati personali e dettagli bancari.

Inoltre, ThreatProtection garantisce anche uno scudo contro i fastidiosi tracker. Sul Web ce ne sono di più e meno cattivi. Tuttavia, i nostri dati sono sempre in balia di minacce in grado di venderli per profilazioni commerciali. Con NordVPN possiamo dire addio a tutto questo, la nostra privacy sarà al sicuro.

Infine, questa funzionalità blocca anche i fastidiosi annunci pubblicitari che ci bombardano durante la navigazione online. Spesso, diversi siti permetto l’apparizione di banner proprio nei punti in cui gli utenti cliccano per visitare le informazioni contenute.

Grazie a NordVPN sarai protetto anche da tutto questo, risparmiando notevolmente traffico dati su quei dispositivi che hanno un piano a consumo. Perciò cosa stai aspettando? Acquistala subito al 63% di sconto con 3 mesi gratis. Attiva l’Offerta di Natale finché sei ancora in tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.