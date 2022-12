NordVPN è una BOMBA: prova la protezione 100% ANONIMA

Proteggersi online dalle minacce ormai è diventata una necessità. Tuttavia c’è protezione e protezione. Quella di NordVPN risulta sempre 100% anonima. I tuoi dati resteranno invisibili sulla rete in qualsiasi circostanza e condizione. Attivala subito per provare tutte le sue potenzialità.

Sarai catapultato in un tunnel crittografato estremamente sicuro. La tua privacy sarà a prova di qualsiasi attacco. Nemmeno aziende importanti come Google, Apple, TikTok, Facebook e molte altre potranno profilarti quando hai in funzione questa speciale e completa VPN.

Inoltre, avrai anche integrata una funzionalità speciale. Il suo nome è ThreatProtection. Funziona indipendentemente dal fatto che il tuo dispositivo sia collegato o meno a un server NordVPN. Lei terrà lontani hacker, malware, tracker e annunci pubblicitari 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

NordVPN è velocità e stabilità di connessione

Nondimeno, NordVPN non è solo sicurezza, ma anche velocità e stabilità di connessione. Ti basterà collegare i tuoi dispositivi a uno dei suoi server per migliorare la qualità della tua navigazione online. I siti si caricheranno molto più rapidamente e i download dureranno decisamente meno.

Anche lo streaming ne beneficerà dimostrando una maggiore stabilità, anche in qualità 4K. Godrai dei tuoi contenuti live e on demand senza buffering e fastidiose interruzioni. Tutto questo grazie a una larghezza di banda illimitata sempre disponibile. Avrai tanti vantaggi e una velocità in download oltre i 6730 Mbps, secondo i dati di AV-Test.

Internet senza limiti né censure

Con NordVPN attiva sui tuoi device otterrai anche una navigazione illimitata. Aggira qualsiasi restrizione geografica imposta da siti internet e piattaforme streaming. Cambiando la tua posizione virtuale, tramite i suoi server sparsi in tutto il mondo, avrai accesso a qualsiasi contenuto da qualsiasi luogo.

Quindi potrai davvero godere di una connessione senza limiti né censure. Dormirai sonni tranquilli perché la sua politica No-Log vieta a NordVPN di registrare e fornire i tuoi dati relativi a navigazione, cronologia, durata delle sessioni e altro anche a enti governativi e società di investigazione.

Questo è il momento per attivare NordVPN sui tuoi dispositivi. Grazie all’Offerta di Natale ricevi 3 mesi gratis in regalo e un super sconto del 63% sul prezzo di listino. Fai la scelta giusta e affida la tua privacy a chi di difesa e anonimato se ne intende da molti anni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.