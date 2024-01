200MP di CAM, display 1.5K e potenza BRUTA: Redmi Note 13 Pro a 349€

Solo su eBay hai finalmente l’opportunità di acquistare un eccellente smartphone Android come il Redmi Note 13 Pro 5G a un prezzo davvero conveniente. Sfruttando l’occasione di oggi, infatti, il terminale Android del colosso cinese può essere tuo alla modica cifra di appena 349€.

Redmi Note 13 Pro 5G è un mediogamma completo di tutto e con una scheda tecnica in grado di soddisfare tutte le tue personali esigenze, sotto qualunque punto di vista.

L’ottimo mediogamma Android Redmi Note 13 Pro 5G è in super offerta su eBay: occasione d’oro

Il device, infatti, monta un eccellente pannello AMOLED super smooth a 120Hz a risoluzione 1.5K ideale per guardare contenuti multimediali a dettagli elevatissimi, mentre sotto il cofano è presente un potente processore octa-core e una mega batteria da 5100 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W.

L’elemento forse più iconico dello smartphone Redmi è però il comparto fotografico multiplo: troviamo, infatti, un sensore principale da ben 200MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scattare foto ad altissima risoluzione e girare video ad alta qualità.

Con lo smartphone di Redmi in offerta su eBay hai a portata di mano un eccellente mediogamma a un prezzo molto conveniente; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in pochissimo tempo e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.