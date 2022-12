200€ di Buono Sconto Amazon SUBITO per te con SelfyConto

Con SelfyConto non si scherza. Aprendo un conto avrai un luogo sicuro e 100% digitale per proteggere e gestire i tuoi risparmi. Accredita stipendio e pensione, per te tantissimi vantaggi immediati come 200 euro di Buono Sconto Amazon.

Potrai utilizzarlo per acquistare ciò che desideri sulla pagina del colosso dello shopping online. Si tratta di un’occasione pazzesca perché il canone di tenuta conto è zero euro fino ai 30 anni o per il primo anno è gratis, senza alcun costo aggiuntivo.

La carta di debito è gratuita. Potrai utilizzarla in totale sicurezza per i tuoi acquisti online dopo che avrai terminato tutti i 200 euro del tuo Buono Sconto Amazon ottenuto aprendo SelfyConto. Potrai anche prelevare in tutti gli ATM nell’Area Euro a costo zero, senza commissioni.

Buono Sconto Amazon da 200€: è il tuo regalo se apri SelfyConto

Apri SelfyConto e ricevi subito in regalo un Buono Sconto Amazon da 200 euro. Cosa stai aspettando? Puoi fare tutto online e poi accreditare lo stipendio o la pensione per ottenere questo incredibile vantaggio.

Potrai utilizzarlo per qualsiasi acquisto sulla piattaforma del colosso dello shopping online. In più, grazie all’iniziativa “Share the love, share SelfyConto“, portando fino a 5 amici nel mondo Selfy riceverai un altro premio. Non ci credi?

Per ogni amico che apre SelfyConto, fino al 31 dicembre 2022, puoi ricevere 40 euro in Buoni Regalo Amazon. Inoltre, ogni tuo amico riceverà un voucher digitale del valore di 10 euro. Niente male vero? Scegliere questa banca 100% digitale è davvero uno spasso.

Perché aprire SelfyConto? Primo, il canone di tenuta conto è gratuito il primo anno o fino a 30 anni. Secondo, la carta di debito è gratuita e prelevi senza commissioni, gratis in Area Euro. Terzo, con l’App Mediolanum ti basta uno swipe per accedere a tutti i servizi e controllare spese e movimenti delle tue carte.

Quarto, puoi rateizzare i pagamenti delle tue carte. Quinto, le principali operazioni bancarie sono gratuite. Sesto, ti puoi fidare perché il Gruppo Mediolanum è tra le prime banche più sicure d’Europa. Quinto, ricevi 200 euro di Buono Sconto Amazon aprendo Selfy Conto e accreditando stipendio o pensione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.