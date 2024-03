200 capsule Kimbo miscela intenso in sconto di 15€ su eBay

Più e più volte ti sarai ritrovato a contare le capsule rimaste per la tua macchinetta per il caffè, pensando a quanto sia una scocciatura averne sempre una scorta da parte, soprattutto un prezzo conveniente. Ma grazie la promozione che ti stiamo per proporre, disponibile solo su eBay, avrai la possibilità di toglierti il pensiero per mesi senza rinunciare alla convenienza! Ti basterà acquistare 200 capsule Kimbo miscela intenso sconto di 15€ su eBay per garantirti il massimo risparmio con il miglior gusto possibile. Ti consigliamo di aggiungere quanto prima l’offerta del carrello, visto che si tratta di una promozione particolarmente gradita dall’utenza e che sta per terminare!

Sconto shock su 200 capsule Kimbo miscela intenso

Inutile dirlo, sicuramente conoscerai già Kimbo come brand in ambito caffè. Si tratta di uno dei marchi storici, tradizionali e ormai garanzia di qualità in questo settore, senza alcun dubbio.però vogliamo spiegarti, ancora di più nel dettaglio, perché non dovresti farti scappare queste 200 Kimbo miscela intenso! In primis, si tratta di un caffè caratterizzato da una tostatura scura, tipico della tradizione napoletana.questo tipo di miscela ti assicura un aroma particolarmente corposo, intenso, dal retrogusto persistente e con delle interessantissime note di cioccolato fondente.

Da menzionare assolutamente anche la selezione che il marchio Kimbo fa dei chicchi di caffè! Sarei certo di stare acquistando sempre il meglio del meglio ma a un prezzo davvero stracciato. Una condizione che, ora come ora, con i prezzi disponibili al supermercato non è assolutamente da sottovalutare. In più le capsule che ti stiamo proponendo sono compatibile con le macchine ad uso domestico nespresso! Per cui cosa stai aspettando? Acquistale finché sono in sconto di ben 15€ e sono ancora disponibili su eBay.