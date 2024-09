2 trova oggetti per localizzare ciò che hai perso in promo Amazon a 24€

Se hai letteralmente il terrore di lasciare in giro cose importanti come il portafoglio, le chiavi dell’auto o della macchina o il tuo bagaglio a mano, allora dai un’occhiata a questa ottima occasione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questi 2 trova oggetti a soli 24,85 euro, invece che 39,99 euro.

Potresti non vederlo ma tieni presente che sul prezzo originale c’è uno sconto del 38% e dunque adesso risparmi un bel po’ di soldi. Questi smart Tracker Tag sono semplicissimi da utilizzare e hanno un design estremamente compatto, pratico, robusto e resistente alle intemperie. Possiedono inoltre una batteria che puoi cambiare e quindi li puoi usare in eterno.

2 trova oggetti per non perdere più nulla

Con questi 2 trova oggetti smart non dovrai più avere il patema di smarrire qualcosa di importante. Una volta che avrai agganciato questi smart Tracker Tag alle chiavi, a uno zaino o li avrai messi all’interno delle tasche della borsa e nel portafoglio, puoi stare sereno. Se ti allontani dalla connessione Bluetooth inviano una notifica. Se non trovi più qualcosa puoi far squillare i dispositivi e ritrovarli immediatamente.

Funzionano con l’app “Dov’è” di iOS e ti permettono quindi di visualizzare direttamente sulla mappa l’ultima posizione rilevata anche se sei molto distante dalla connessione Bluetooth. Godono di un design estremamente compatto e robusto, sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IP67 e hanno una batteria che puoi sostituire in un attimo.

Con una piccola spesa puoi metterti al sicuro e così non dovrai preoccuparti di perdere le cose importanti. Dunque vai immediatamente su Amazon e acquista i tuoi 2 trova oggetti a soli 24,85 euro, invece che 39,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.