2 Smart Air Tracker Tag (localizza oggetti) a soli 23€: utili ed economici

Ti capita spesso di non ricordare dove hai lasciato le chiave della macchina, lo zaino o la borsetta? Allora devi sicuramente avvalerti di questa occasione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello 2 Smart Air Tracker Tag a soli 23,99 euro, invece che 29,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

Come puoi vedere adesso c’è uno sconto del 20% che ti permette di risparmiare su un prezzo già non altissimo in partenza. Con questi due localizzatori utilissimi potrai ritrovare subito gli oggetti che credevi di aver irrimediabilmente perso. Funzionano in modo semplice su tutti i dispositivi Apple (non supportano i dispositivi Android).

2 Smart Air Tracker Tag a prezzo shock

Questi 2 Smart Air Tracker Tag ti permettono di ritrovare istantaneamente ciò che hai smarrito o qualcosa che non ricordi dove hai messo. Grazie al GPS interno possono localizzare gli oggetti a cui sono vicini anche a grandissime distanze. Potrai infatti vedere l’ultima posizione sulla mappa e quindi non perdi più nulla.

Grazie alla tecnologia Bluetooth sono in grado di inviarti una notifica quando ti allontani e potrai anche farli suonare per trovarlil più facilmente. Funzionano con l’app ”Dove è“ e sono resistenti all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP67. Hanno una piccola asola che ti permette di agganciarli a un portachiavi a un moschettone. Mi puoi mettere all’interno di borse, portafogli, zaini, valigie o attaccarli alle chiavi. Inoltre possiedono una batteria che dura un anno e che puoi tranquillamente sostituire quando scarica.

Due dispositivi davvero eccezionali, utilissimi e a basso costo. Quindi non lasciare che l’offerta ti sfugga dalle mani. Vai subito su Amazon e acquista i tuoi 2 Smart Air Tracker Tag a soli 23,99 euro, invece che 29,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.