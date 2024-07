2 prese WiFi per casa smart in un attimo e controllo consumi (24€)

Vuoi sapere quanto spendi di energia elettrica in tempo reale? Vorresti anche automatizzare i tuoi dispositivi che non sono smart senza spendere un patrimonio? Allora vai subito su Amazon e acquista queste 2 prese WiFi a soli 24,99 euro, invece che 38,99 euro.

Si tratta di un’offerta davvero pazzesca. Grazie a uno sconto del 36% oggi risparmi ben 12 euro sul totale. In pratica ogni presa WiFi la paghi poco più di 12 euro. Potrai controllare i tuoi dispositivi collegati anche quando sei fuori casa. È compatibile con gli assistenti vocali e puoi monitorare il consumo.

2 prese WiFi a pochissimo solo su Amazon

Questa è un’offerta da non perdere assolutamente perché ti permette di avere una casa domotica con una spesa ridicola. Con queste 2 prese WiFi sarai in grado di tenere sotto controllo i tuoi consumi grazie all’app dedicata che puoi scaricare gratuitamente. Sempre dal tuo smartphone puoi controllare i dispositivi collegati con un semplice tap anche quando sei lontano.

Sono semplicissime da configurare, non serve essere degli esperti. Inoltre hanno un design estremamente compatto con un pratico pulsante che ti consente di accenderle spegnere comodamente. Sono compatibili con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant. Non sarà necessario un Hub e godono di una funzione timer per accendere o spegnere i tuoi dispositivi in determinato orario.

Fai in fretta perché l’offerta è destinata a durare poco. Perciò corri su Amazon e acquista le tue 2 prese WiFi a soli 24,99 euro, invece che 38,99 euro. Completa l’ordine adesso e le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.