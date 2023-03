2 prese smart per rendere casa CONNESSA all'istante: solo Amazon

Per rendere la tua casa estremamente smart non hai bisogno né di spendere un migliaio di euro né di acquistare tutti i prodotti di ultima generazione che ti potrebbero venire in mente. Devi sapere che con delle semplicissime prese smart hai tutto a portata di mano e soprattutto, non rinunci ad alcuna funzione.

Pensa che sono comode, veloci da utilizzare e offrono risultati istantanei. Ti basti pensare che le colleghi e sono pronte per l’utilizzo. Non perdere tempo e inizia a rendere la tua casa intelligente con soli 19,99€. Porti a casa da Amazon il pacco da 2 e sei pronto, non perderti la promozione del 20% e completa l’acquisto ora.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Prese smart: con poca spesa rendi qualunque prodotto intelligente

Le prese smart sono una vera e propria rivoluzione. Se non ti sei mai chiesto a cosa potessero servire, ora di certo lo sai. Grazie a loro puoi praticamente dare una seconda vita a quanti dispositivi ed elettrodomestici hai in casa collegandoli alla rete di internet e gestendoli un po’ come vuoi.

Praticamente sono l’upgrade di cui eri in cerca. Per utilizzarle non devi fare niente di strano: le colleghi alla corrente e le utilizzi un po’ come se fossero delle prese schuko. Dopodiché le gestisci mediante l’applicazione sul tuo smartphone o usando persino la voce.

Completamente compatibili con gli assistenti vocali, le colleghi ad Amazon Alexa, Google Assistant e SmartThing in una sola mossa.

Per non farti mancare niente, con questi gioiellini puoi:

controllare da remoto i prodotti che colleghi;

i prodotti che colleghi; monitorare il consumo energetico ;

; creare timer.

Che altro dirti se non che è il tuo momento? Collegati immediatamente su Amazon dove acquisti 2 prese smart a soli 19,99€ con il ribasso in corso.

