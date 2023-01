2 prese smart invisibili con il DOPPIO SCONTO su Amazon (29€)

Oggi ti segnalo questa offerta che trovi in esclusiva su Amazon per avere la casa intelligente con una piccola spesa. Metti subito nel tuo carrello 2 prese smart Fdtek a soli 29 euro, invece che 37,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Grazie a questo doppio sconto del 15% più coupon del 10% pagherai ognuna di queste prese circa 14 euro. La cosa interessante è che sono veramente compatte. Una volta che le ha inserite nella presa di corrente sembrano delle classiche schuko. Potrai controllare con lo smartphone ogni dispositivo che sarà collegato, anche mentre sei fuori casa. Puoi monitorare i consumi tramite l’app e usare i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

2 prese smart a basso costo per una casa intelligente

Queste prese smart godono della tecnologia zigbee 3.0 che ti permetterà di connetterle facilmente con i tuoi dispositivi senza bisogno di hub. Basterà scaricare l’app e associarle in pochi e semplici passaggi direttamente dal tuo smartphone. A questo punto le potrai controllare anche mentre sei fuori casa con un semplice tap. Oppure usa i comandi vocali senza nemmeno alzare un dito.

Potrai programmare un timer affinché la presa intelligente si attivi a una determinata ora. In questo modo tutti i dispositivi connessi si accenderanno o si spegneranno in modo automatico. Puoi anche condividere il controllo da remoto con altri membri della famiglia. Inoltre è dotata di una protezione da sovratensione per evitare che i tuoi elettrodomestici vadano in cortocircuito.

Rendi la tua vita più semplice con una piccolissima spesa. Aggiungi un tocco d’innovazione per una casa domotica. Fai presto però perché questa è un’offerta lampo, quindi scadrà appena le unità disponibili saranno esaurite. Vai subito su Amazon e acquista 2 prese smart Fdtek a soli 29 euro, invece che 37,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.