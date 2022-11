2 prese smart compatibili con Alexa e Google Home a 16€: PAZZESCO

Vuoi avere una casa domotica senza spendere un occhio della testa? Nessun problema, ci pensa Amazon con quest’offerta veramente incredibile. Metti subito nel tuo carrello 2 prese smart Nooie a soli 16,24 euro, invece che 24,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Quella di oggi è sicuramente un’offerta da cogliere al volo e durerà pochissimo. Con una piccolissima spesa metti a segno un grande colpo e aggiungi semplicità alla tua casa. Potrai controllare i tuoi dispositivi collegati, come gli elettrodomestici, semplicemente con la voce e anche quando sei fuori casa, tramite l’app.

Se aspettavi il momento giusto per fare un acquisto di questo tipo oggi è il momento perfetto. Vai subito su Amazon, spunta il coupon, e acquista 2 prese smart Nooie a soli 16,24 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua in pochi giorni con consegna gratuita, grazie ad Amazon Prime.

2 prese smart Nooie: controllo remoto e risparmio assicurato

Queste prese WiFi sono compatte, per cui non occuperanno molto spazio. Installarle è semplicissimo, una volta inserite, dovrei solo scaricare gratuitamente l’app Nooie Home, e connetterle alla tua rete internet in pochi semplici passaggi. Inoltre grazie al pulsante laterale, potrai accenderle o spegnerle in qualsiasi momento.

Controlla le tue luci o i tuoi elettrodomestici, e qualsiasi cosa che hai collegato, con i comandi vocali di Alexa o Google Assistant. Oppure, se non sei in casa e hai dimenticato una luce accesa, spegnila semplicemente con un tap sul tuo smartphone o tablet. Crea una routine per fare in modo che i tuoi dispositivi collegati si accendano o si spengano sempre allo stesso orario.

Affrettati perché questa è un’offerta super vantaggiosa ma è destinata a durare poco. Metti subito nel tuo carrello 2 prese smart Nooie a soli 16,24 euro, invece che 24,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.