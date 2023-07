2 prese intelligenti per una casa smart a 16€, comandi vocali inclusi

Se vuoi anche tu avere una casa domotica dove tutto è tecnologico e funzionale, allora non perdere questa occasione che ho scovato su Amazon. Metti subito nel tuo carrello 2 prese intelligenti Meross a soli 16 euro, invece che 22,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Grazie a questo sconto del 30% puoi ottenere questi due dispositivi eccezionali a un costo bassissimo. Queste prese smart sono semplicissime da utilizzare e si configurano velocemente. Potrai avvalerti di tantissime funzionalità come il monitoraggio dei consumi, il timer e il controllo remoto. E funzionano anche con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

2 prese intelligenti Meross a un prezzo minuscolo

Queste 2 prese intelligenti Meross riusciranno a semplificare notevolmente le piccole attività della tua giornata. Infatti qualsiasi elettrodomestico o dispositivo collegato diventerà subito smart. Lo potrai controllare con il tuo smartphone anche mentre sei fuori casa. Avrai la possibilità di analizzare il consumo energetico ed eventualmente spegnerlo per ridurlo. Inoltre puoi impostare dei timer in modo che ciò che hai collegato si accenda o si spenga in determinati orari.

La configurazione è semplicissima. Una volta che l’hai collegata alla presa della corrente dovrai aprire l’app Meross sul tuo dispositivo come smartphone o tablet e seguire i semplici passaggi per collegarla alla tua rete Wi-Fi di casa. A quel punto avrai tutto sotto controllo. Garantisce anche protezione da sovraccarico e cortocircuito.

Questa è davvero un’occasione più unica che rara ed ecco perché devi essere rapido. Prima che l’offerta svanisca nel nulla vai su Amazon e acquista le tue 2 prese intelligenti Meross a soli 16 euro, invece che 22,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

