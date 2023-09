2 mesi gratis di DAZN scegliendo Conto Sella con prelievi e bonifici gratis

Conto Sella Start è il conto corrente giusto per tutti i risparmiatori alla ricerca di una soluzione conveniente e completa per la gestione del proprio denaro. Per tutti i nuovi clienti che scelgono Banca Sella c’è oggi un motivo in più per aprire il conto corrente.

Aprendo il conto corrente e impostando l’accredito dello stipendio o della pensione, infatti, è possibile ottenere 2 mesi gratis di DAZN che vanno a sommarsi a tutti i vantaggi extra garantiti ai clienti che scelgono Banca Sella. La promozione è attivabile direttamente online, tramite il sito ufficiale dell’istituto.

2 mesi gratis di DAZN Standard scegliendo Conto Sella Start

Conto Stella Start è un conto online che presenta le seguenti caratteristiche:

canone azzerato per 3 mesi, poi 1,5 euro al mese

carta di debito gratuita (da richiedere al momento dell’apertura del conto) co n 4 prelievi gratis ogni mese da qualsiasi ATM in area Euro; prelievi gratis da ATM Sella

(da richiedere al momento dell’apertura del conto) co da qualsiasi ATM in area Euro; prelievi gratis da ATM Sella bonifici gratis

possibilità di richiedere la carta di credito

accesso a tutti gli strumenti avanzati per la gestione del denaro messi a disposizione da Banca Sella (salvadanaio digitale, statistiche di spesa, aggregatore di conti di altre banche e altro ancora)

Con Banca Sella c’è ora un vantaggio in più per i clienti. Aprendo il conto corrente e impostando l’accredito dello stipendio o della pensione, infatti, è possibile ottenere 2 mesi gratis di DAZN Standard. La promozione, quindi, consente di accedere a tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma di streaming senza costi.

Scegliere Conto Sella con DAZN gratis permette di accedere a un’offerta completa e conveniente. Per richiedere la promozione è possibile seguire una semplice procedura online, accessibile tramite il link riportato qui di sotto. Bastano pochi click per aprire il conto (la procedura di autenticazione può avvenire anche tramite SPID), per poi richiedere il bonus di benvenuto rappresentato dai 2 mesi di DAZN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.