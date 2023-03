2 lampadine WiFi a MENO di 18€ per una casa intelligente (Amazon)

Approfitta anche tu di questa super offerta che trovi solo su Amazon per avere una casa intelligente in un attimo e a una cifra ridicola. Vuoi sapere come? Metti subito nel tuo carrello queste 2 lampadine WiFi Fitop a soli 17,99 euro, invece che 25,99 euro.

Goditi questo sconto del 31% per avere ogni lampadina a circa 9 euro. Un prezzo davvero niente male, soprattutto se consideri le tante funzioni che potrai utilizzare, anche mentre sei fuori casa, e i tanti scenari che avrai in ogni stanza.

2 lampadine WiFi Fitop a pochissimo su Amazon

Queste 2 lampadine WiFi possono essere controllate dal tuo smartphone scaricando l’app dedicata in modo gratuito. Lo potrai fare tranquillamente anche da remoto. Se hai dimenticato una luce accesa con un semplice tap la spegni. Oppure se vuoi dare l’impressione di essere a casa, accendi e spegni la luce della tua stanza e scoraggi eventuali mal intenzionati. O ancora, quando sei a casa controllale colo con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Potrai scegliere tra 16 milioni di colori differenti e combinarli con la luminosità per un effetto spettacolare. Crea l’atmosfera giusta in base all’occasione e in più risparmia anche sulla bolletta. Infatti la tecnologia LED di cui sono dotate ti permette di consumare fino al 90% in meno di energia elettrica.

Sii rapido perché un’offerta così allettante sparirà presto. Perciò prima che il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e acquista le tue 2 lampadine WiFi Fitop a soli 17,99 euro, invece che 25,99 euro. Se completi l’ordine ora le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime. Se non sei ancora iscritto fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.