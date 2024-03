2 lampadine Smart TP-Link multicolor al prezzo ASSURDO di soli 18€

Sembra una roba da poco, ma la giusta illuminazione della propria casa o del proprio ufficio permette di trascorrere bene le giornate, riposare correttamente e rilassarsi. Ci sono livelli di luminosità e tipologie di colore che, scientificamente, consentono di stimolare varie tipologie di sensazioni pertanto non è una cosa da sottovalutare. Ora provate a immaginare se tutto ciò possa farlo una sola semplice lampadina Smart venduta oggi in coppia e in offerta su Amazon a soli 18,99 euro grazie a uno sconto del 5% sul prezzo più basso recente.

2 lampadine Smart TP-Link Tapo L530E: ottimo prezzo e incredibile facilità d’uso

La lampadina Tapo L530E offre un tocco di tecnologia multicolore che renderà la vostra casa ancora più Smart ed elegante. Con questa bellissima lampadina potrete personalizzare la luminosità, la temperatura della luce e persino i colori, con una selezione di 16 milioni di tonalità tra cui sbizzarrirvi. Che sia per creare l’atmosfera perfetta per la vostra routine quotidiana o per dare un tocco di magia a una serata speciale, questa lampadina farà al caso vostro.

Tutto questo con estrema facilità perché non c’è bisogno di alcun hub per farla funzionare! Potete collegare tutte le lampadine smart che volete, senza dovervi preoccupare di complicati setup. Basta un tocco sull’app dedicata o una parola agli assistenti vocali come Alexa o Google Home, e la magia avverrà. Accendete, spegnete, regolate la luce con un semplice comando.

Ma non è finita qui! Questa piccola meraviglia è anche rispettosa dell’ambiente e del vostro portafoglio. Con un consumo di soli 8,7W e una potenza luminosa di 806 lumen, la Tapo L530E è un concentrato di efficienza energetica. Potete programmarla secondo le vostre abitudini e necessità, creando scenari personalizzati per ogni momento della giornata. E se volete simulare la vostra presenza quando siete fuori casa, niente paura! Grazie alla modalità “Alba e Tramonto” è possibile accendere o spegnere automaticamente la luce in base al proprio fuso orario, così come attivare la modalità “Assenza” per simulare la presenza in casa di persone per scoraggiare eventuali visitatori indesiderati.

Insomma, si tratta di un prodotto che dovreste assolutamente avere in casa pertanto cosa state aspettando? Andate immediatamente su Amazon e accendete la vostra casa con stile, risparmiando sia sul prezzo iniziale che sulla bolletta dell’energia elettrica. Grazie allo sconto del 5% di Amazon sul prezzo più basso recente ben due lampadine Tapo L530E vi aspettano e sono pronte a rendere la vostra casa ancora più luminosa e intelligente, a un prezzo unico. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime.