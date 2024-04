2 giochi di Super Mario per Nintendo Switch a 40€: è la FOLLIA di Amazon!

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury per Nintendo Switch vede il suo prezzo crollare a picco del 32%. Questa collezione, contenente due titoli davvero fantastici, passa dagli originari 59,99€ ad appena 40,78€!

Tutte le caratteristiche di Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury è un’esperienza che unisce il celebre Super Mario 3D World, ora rimasterizzato e arricchito dall’inedita espansione Bowser’s Fury.

Nel Regno delle Fate, insieme a Mario, Luigi, Peach e Toad, ti immergerai in un’avventura fantastica. Esplorerai livelli coloratissimi, ricchi di segreti e nemici da sconfiggere. Ogni personaggio avrà abilità uniche, necessarie per superare ostacoli e sfide sempre più impegnative. E poi ci sarà Bowser, pronto per epiche battaglie, oltre alle Princifate prigioniere da liberare.

La versione rimasterizzata di Super Mario 3D World offre una grafica migliorata e non solo. I nuovi controlli di movimento rendono l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente. E per la prima volta, potrai giocare in modalità multiplayer online, sfidando amici da tutto il mondo.

Ma c’è di più: Bowser’s Fury è un’avventura inedita. Qui, dovrai aiutare Bowser Junior a salvare suo padre, trasformato in un mostro furioso da una misteriosa sostanza nera. Esplorerai le isole di Sgattaiolago, piene di segreti e pericoli. Le epiche battaglie contro Bowser Furioso saranno a tempo, e dovrai collaborare con Bowser Junior per raccogliere i Solegatti, l’unica arma in grado di sconfiggere il temibile nemico.

Vivi l’avventura definitiva per gli amanti dell’idraulico italiano! Prendi Super Mario 3D World + Bowser’s Fury per Nintendo Switch a un prezzo scontato: solo 40,78€!