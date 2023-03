2 Caricatori USB-C: acquistali insieme su Amazon con MENO DI 15 EURO

Ormai sostituire gli accessori originali del tuo smartphone o del tuo tablet può essere una vera seccatura. Cercare un alimentatore nuovo, ad esempio, ti può costare molto più del previsto, soprattutto se scegli il medesimo marchio del tuo dispositivo. Magari sei affezionato e ne conosci la qualità, eppure, come sicuramente saprai, puoi avere le stesse prestazioni, o addirittura qualcuna in più, affidandoti a marche ulteriori, altamente compatibili con gli ultimi modelli di device sul mercato. Prova subito questi 2 Caricatori USB-C al costo complessivo di €13,92 con Amazon Prime.

Caricatori USB-C ARINTUL: ottime prestazioni ad alta compatibilità

Il caricatore Type-C di ARINTUL non ha nulla da invidiare agli altri più noti sul mercato. Il suo design leggero e sottile ti consente di trasportarlo in borsa senza il minimo sforzo; molto simile ad un accessorio originale – il quale sarebbe terribilmente più costoso – questo caricatore USB-C può tranquillamente sostituire quello avuto in dotazione, danneggiato dall’usura, per prestazioni ottimali e, talvolta, addirittura superiori.

Con una potenza di 20W e una tecnologia PD 3.0 intelligente, ciascun caricatore USB-C alimenta il tuo smartphone o tablet in pochissimo tempo, tre volte più velocemente rispetto ai normali caricatori. Con il chip MFi, avrai non solo il rilevamento automatico del tuo dispositivo, ma anche una funzione di trasferimento e caricamento più veloci e sicuri di prima. Puoi proteggerlo da sbalzi di tensione, surriscaldamento, sovracorrente e cortocircuito. È compatibile con gli ultimi modelli di iPhone, iPad e AirPods, ma anche Samsung Galaxy S21, S20, S10, S9, e Huawei P40, P30, P20 Pro, P20 e qualunque altro dispositivo munito di cavo sa USB-C a USB-C oppure da USB-C a presa Lightning.

Cosa aspetti? Che sia per sostituirne uno vecchio o per averne uno di riserva, puoi acquistare ben 2 Caricatori USB-C a soli €13,92 con Amazon Prime. Approfitta dell’offerta finché valida!

