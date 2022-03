2 Caricatori USB-C a 13 euro: Super OFFERTA Amazon

Prezzo stracciato per questi caricatori USB-C da 25W, oggi si trovano in offerta su Amazon a circa 13€. Basta selezionare la casella relativa al coupon ed aggiungere il prodotto al carrello, per sbloccare uno sconto complessivo di quasi 10 euro rispetto al prezzo di partenza.

Negli ultimi anni alcuni smartphone top di gamma non hanno il caricatore incluso in confezione e siamo costretti ad utilizzare un accessorio già in nostro possesso o acquistarne uno nuovo. La scelta dell'alimentatore è molto importante e non va sottovalutata, avere un wattaggio adeguato ci permette di sfruttare le capacità di ricarica rapida degli smartphone moderni.

Ma per acquistare un caricatore potente non è necessario spendere molto. Il modello in offerta oggi è da ben 25W con tecnologia Power Delivery 3.0 e Quick Charge 3.0, il caricatore ideale per tutti gli smartphone moderni, compresi i nuovi Samsung Galaxy e gli iPhone di ultima generzione. Il prezzo di vendita è di 13 euro, ma sono inclusi ben 2 caricatori USB-C, per un costo di soli 6 euro ciascuno.

Questa coppia di caricatori da 25W con power delivery e Quick Charge 3.0 è disponibile in forte sconto su Amazon a soli 13€, con spedizione senza alcun costo aggiuntivo e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.