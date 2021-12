1Mobile Top Reward: 120GB con 5€ di BONUS a 7,99€

La nuova Top Reward di 1Mobile è una nuova promozione a meno di 8 euro mensili lanciata in occasione delle imminenti festività natalizie con 5€ in regalo all’attivazione!

1Mobile Top Reward: i dettagli

La promozione offre 100 Giga di internet in 4G su rete Vodafone con un’aggiunta di 20GB dal secondo mese, minuti senza limiti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 50 SMS a 7,99 euro ogni mese. Inoltre, l’eventuale bundle non usufruito non potrà essere recuperato il mese successivo.

La velocità massima raggiungibile in LTE con 1Mobile è di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload sulla rete dell’operatore rosso.

Questa promozione esclusiva, valida solo fino al 31 Dicembre 2021, è attivabile per chi proviene da TIM, WINDTRE, Iliad, Poste Mobile, Coop Voce, Tiscali, Fastweb, Spusu Italia ed altri gestori virtuali. In alternativa, è possibile richiedere anche un nuovo numero allo stesso prezzo.

Costi ed altro

Il costo di attivazione è pari a 2 euro per i clienti che richiedono la portabilità del proprio numero dagli operatori che abbiamo visto sopra.

Per chi richiede un nuovo numero, invece, è previsto un entry fee pari a 7 euro. Inoltre, il bonus di 5 euro verrà accreditato sul credito residuo della SIM e potrà essere utilizzato per rinnovare la promo.