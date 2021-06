La neonata Special Flash di 1Mobile è una tariffa davvero molto interessante. Vediamo insieme la nuova offerta del virtuale disponibile fino al 30 Giugno 2021.

1Mobile Special Flash: i dettagli

L'offerta telefonica offre 130Gb di internet fino al secondo mese, poi 140 Giga a partire dal terzo mese di permanenza, minuti senza limiti verso tutti sia mobili che fissi in Italia e 50 SMS a soli 9,99 euro ogni mese.

La tariffa in questione è valida sia per chi richiede un nuovo numero sia per chi intende passare da altro operatore. Questa promo è attivabile anche per chi proviene da Vodafone.

Inoltre grazie agli accordi sul roaming europeo, è possibile utilizzare la Special Flash anche in tutti i Paesi membri dell'Unione Europea senza alcuna limitazione.

Come abbiamo già detto poco fa, 1Mobile utilizza la medesima copertura del gestore ex Omnitel. Le tariffe di questo MVNO possono raggiungere prestazioni di velocità fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Costi ed altro

Special Flash ha un contributo di attivazione gratuito per i nuovi utenti che richiedono il passaggio da altri gestori. I clienti che invece passano dall'operatore rosso oppure che intendono attivare una nuova scheda, dovranno sostenere una spesa iniziale di 5€.

Inoltre, è prevista una spesa iniziale di 10 euro che corrisponde al costo della SIM e a quello della spedizione.

