18€ per il sistema di sorveglianza definitivo: telecamera FHD 4 in 1

Una telecamera FHD 4 in 1 di cui non fare a meno in casa. Spesa minima ma sicurezza massima con la Tapo C200C, un sistema con funzioni innovative in grado di tenere sotto controllo un intero ambiente senza mezzi termini. La gestisci anche da lontano con l’app sullo smartphone ed hai sempre un occhio vigile in casa. A soli 18,99€ su Amazon è l’acquisto da fare al volo, non perdere tempo e approfitta dello sconto per aggiungerla al carrello e farla tua.

Telecamera FHD 4 in 1: con Tapo è t’apposto

Una telecamera FHD piccola e indiscreta ma con funzioni così avanzate da rendere ogni stanza perfettamente sicura. Tutto merito della tecnologia che TP Link ha inserito dentro la sua Tapo C200C. Ideata per l’interno e con un sistema di rotazione a 360°, se posizionata in modo strategico può tenere sotto controllo anche più stanze in una sola volta. La gestione è semplicissima in quanto si collega al WiFi e poi la puoi gestire o con l’app sullo smartphone o direttamente con la voce siccome il sistema è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant.

L’obiettivo riprende gli ambienti in Full HD senza ignorare il più piccolo dettaglio. Per quando hai i serramenti chiusi oppure scende la notte viene in tuo soccorso la visione notturna. Sei lontano? Attiva il rilevatore di movimento che ti avvisa all’istante se qualcuno si avvicina. Se conosci la persona puoi comunicare con la stanza attraverso l’audio bidirezionale altrimenti parte l‘allarme sia acustico che luminoso per spaventare i malintenzionati. Nella telecamera è presente anche uno slot per inserire la tua scheda di memoria e poter salvare i filmati in totale libertà.

A soli 18,99€ su Amazon la Tapo C200C è la telecamera di sicurezza per interno di cui non fare a meno. Collegati al volo in pagina ora che è in sconto e aggiungila al tuo carrello.