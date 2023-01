180GB a 6,99€? Con Kena tutto è possibile

Kena ha deciso di continuare con la sua PROMO da 180GB a meno di 7 euro al mese. La nuova scadenza è stata fissata al 24 Gennaio 2023. Inoltre, richiedendo la promozione entro tale data sarà possibile usufruire del costo di attivazione GRATIS.

Kena: 180GB ancora disponibile

L’offerta telefonica dell’operatore virtuale ex Noverca prevede ben 180 Giga di traffico dati su rete LTE di TIM con picchi di velocità massima che possono arrivare a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, minuti illimitati di chiamate verso tutti i gestori sia fissi che mobili in tutta Italia e 500 messaggi sempre verso qualsiasi operatore mobile nazionale. Tutto questo al solito prezzo di sempre! Stiamo parlando di soli 6,99 euro ogni mese con ben 7 Giga di internet da utilizzare in roaming. I 180 Giga sono disponibili solo attivando la Ricarica Automatica, altrimenti, il bundle è di 130 Giga.

La promozione a meno di 7 euro mensili è sottoscrivibile da tutti i clienti che intendono attivare una nuova utenza. In alternativa, è disponibile senza alcuna variazione per tutti coloro i quali decidono di passare a Kena Mobile da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings e Withu.

L’offerta che abbiamo visto quest’oggi è priva di vincoli ed inoltre ha il prezzo bloccato per sempre.

Costi ed altro

La tariffa a meno di 7 euro al mese di Kena Mobile è attualmente disponibile ONLINE senza costi di attivazione. L’iniziativa che sconta questo costo iniziale è valida sino al 24 Gennaio 2023.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.