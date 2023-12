180€ di SCONTO per il Drone DJI Mini 3 Pro!

Con un peso che si attesta a meno di 249 grammi, il DJI Mini 3 Pro è considerato un “giocattolo”, eliminando la necessità di test o registrazioni complesse per il suo utilizzo. In realtà, però, è molto più che un giocattolo. La fotocamera del DJI Mini 3 Pro è un gioiello di tecnologia, catturando scatti da 48 MP e video in 4K/60fps. Sostenuta da funzioni come la doppia ISO nativa e un’apertura di f/1.7, offre risultati sorprendenti anche in condizioni di luce scarsa.

La versatilità del DJI Mini 3 Pro si evidenzia con la sua funzione di riprese verticali, che permette la creazione di contenuti perfetti per i social media. La fotocamera può ruotare di 90°, garantendo al contempo la qualità dell’immagine. La lunga autonomia di volo, estesa fino a 34 minuti, offre la possibilità di catturare un numero maggiore di immagini e video durante ogni singolo volo.

Per quanto riguarda la sicurezza, il DJI Mini 3 Pro è dotato di rilevamento ostacoli tridirezionale e APAS 4.0, garantendo voli sicuri anche in ambienti complessi. Le funzioni intelligenti del DJI Mini 3 Pro aprono le porte alla creatività. Tra queste, spiccano FocusTrack, Riprese Verticali, MasterShots, Timelapse e QuickTransfer, consentendo ai creatori di contenuti di sbizzarrirsi senza dover effettuare un montaggio video in post.