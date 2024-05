-157€ di SCONTO per la lettiera per gatti che SI PULISCE DA SOLA!

Questo è uno dei quei dispositivi di cui, una volta acquistati, non potrai più fare a meno. Si tratta di una lettiera per gatti XXL con funzione autopulente e anti-odore, controllabile addirittura dall’app per smartphone. Il suo prezzo di listino si attesta sui 699,00€ ma, con lo sconto a tempo limitato, potrai portarla a casa tua a un prezzo di 541,49€!

Tutte le caratteristiche della lettiera automatica

Questa lettiera automatica è progettata per offrire un’esperienza di pulizia, garantendo al contempo il massimo comfort e sicurezza per il tuo amico felino. Per quanto riguarda la pulizia, la lettiera offre opzioni di pulizia automatica, programmata o manuale, tutte gestibili tramite l’app PETKIT. I sensori intelligenti ti permetteranno di ricevere notifiche sul comportamento del tuo gatto e sulla salute della lettiera stessa.

Inoltre, il contenitore dei rifiuti a prova di perdite e il deodorante rimovibile eliminano efficacemente i cattivi odori. E lo spruzzino automatico PURA AIR con soluzione di pulizia, rinfresca l’aria dopo ogni ciclo, mantenendo l’ambiente sempre profumato.

Dotato di un sistema di sicurezza XSecure, include una serie di sensori avanzati, tra cui quelli di calore, infrarossi e di peso, per rilevare la presenza del gatto e prevenire qualsiasi incidente. Inoltre, il sensore anti-pinch interrompe automaticamente il ciclo di pulizia se il gatto è all’interno della lettiera, assicurando una protezione costante. Questo rende la lettiera adatta a gatti di peso compreso tra 2 kg e 8 kg.

La vasca interna è dotata di capacità XXL, con i suoi 76 litri, rendendola perfetta per gatti di grandi dimensioni e per famiglie con più gatti. E l’entrata di 20 cm facilita l’accesso anche ai gatti più anziani o con difficoltà motorie.

Piazza la lettiera automatica PETKIT a casa tua e non tornerai più indietro. Prendila al prezzo scontato di 541,49€, invece dei classici 699,00€.