-150€ per la LAVATRICE LG (10.5Kg) grazie al ribasso Amazon del -27%!

La tua vecchia lavatrice inizia a mostrare i segni del tempo? Oppure sei alla ricerca di un nuovo modello per il tuo angolo lavanderia? In entrambi i casi, è arrivato il momento di regalarti un elettrodomestico performante e affidabile, proprio come LG F4WV310S6E. Quest’incredibile lavatrice gode di una capacità di carico di 10.5 Kg e, grazie al ribasso del -27%, la pagherai solo 403,98€!

Tutte le caratteristiche della lavatrice LG

Con una capacità di carico di 10,5 kg, ti consente di lavare anche le cariche di bucato più voluminose, riducendo il numero di lavaggi necessari e ottimizzando il tempo a tua disposizione. Ma una delle sue chicche è, sicuramente, la tecnologia AI DD che utilizza l’intelligenza artificiale per identificare automaticamente il tipo di tessuto e regolare i movimenti del cestello in modo ottimale.

E, se hai allergie, sarai felice di sapere che la funzione Vapore Allergy Care elimina fino al 99,9% degli acari della polvere, offrendo una pulizia al top.

Inoltre, il motore Inverter Direct Drive, garantito 10 anni, è collegato direttamente al cestello, offrendo prestazioni elevate con una significativa riduzione di rumori e vibrazioni, aumentando la durata complessiva della lavatrice.

Ovviamente, la lavatrice offre un’ampia varietà di programmi specifici per diverse tipologie di tessuto, come cotone, lana, capi delicati, sportivi e piumini. Sono disponibili anche programmi rapidi e silenziosi, ideali per adattarsi a ogni esigenza quotidiana.

Dal punto di vista estetico e funzionale, gode di dimensioni da 60x56x85 cm (LxPxH), con un display LCD sul frontale che facilita il controllo delle impostazioni, mentre l’ampio oblò permette un facile caricamento e scaricamento del bucato, rendendo l’uso quotidiano della lavatrice estremamente comodo.

Non perdere l’occasione di rinnovare la tua lavanderia domestica con la lavatrice LG a soli 403,98€, al posto dei classici 553,95€ di listino!