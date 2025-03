150 GB in 5G su rete Vodafone a 5,99 €/mese con 2 rinnovi gratis: una promo imperdibile

Lyca Mobile diventa, sempre di più, la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un’offerta di telefonia mobile con tanti Giga per navigare, minuti illimitati e un prezzo contenuto. La nuova promo, 5G Portin 599, infatti, mette a disposizione un pacchetto che comprende minuti e SMS illimitati oltre a 150 GB in 4G e 5G su rete Vodafone.

Per tutti i nuovi utenti che passano a Lyca Mobile, l’offerta in questione prevede un costo di 5,99 euro al mese con 2 rinnovi gratuiti. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di Lyca Mobile tramite il link qui di sotto.

Passa a Lyca Mobile: ecco l’offerta giusta

La nuova 5G Portin 599 è la scelta giusta per poter attivare una nuova offerta per la SIM dello smartphone. A disponibile degli utenti, infatti, la promo di Lyca Mobile include:

minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri in Italia

150 GB in 4G e 5G

in roaming in UE: minuti e SMS illimitati oltre a 8 GB in roaming in UE

Il costo è di 5,99 euro al mese. Per tutti i nuovi utenti che portano il proprio numero in Lyca Mobile ci sono 2 rinnovi gratuiti. L’offerta non ha costi di attivazione (la spesa iniziale è pari a 5,99 euro ovvero il costo del primo mese) ed è disponibile anche con una eSIM. C’è anche la possibilità di utilizzare il VoLTE.

Lyca Mobile è un operatore virtuale che utilizza la rete Vodafone per l’erogazione dei suoi servizi. La promo in corso oggi è valida solo per un breve periodo di tempo ed è attivabile tramite il box riportato qui di sotto. Tutte le offerte sono ricaricabili e senza alcun vincolo di permanenza. L’offerta propone anche altre tariffe con più Giga, tutte attivabili tramite il sito ufficiale.