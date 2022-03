12€ per rendere un elettrodomestico SMART: la presa intelligente UNICA

Hai mai pensato di rendere più prodotti in casa tua smart? Dopotutto che hai comprato a fare Amazon Alexa o Google Assistant se poi non li sfrutti? Con una semplicissima presa intelligente ti è possibile ed ora che in è promozione su Amazon, la compri spendendo il minimo sindacabile. 12€ e qualche centesimo per averla a tua disposizione ed esaudire in un semplice click i tuoi desideri.

Conta che da utilizzare è una passeggiata, te ne accorgerai subito.

Le spedizioni neanche le paghi se possiedi un abbonamento Prime: veloci e gratuite in tutta Italia.

Presa intelligente: non c'è niente di meglio per una casa tecnologica

La guardi, la prendi in mano e dici “tutto qui?!”. Ebbene sì, nonostante il suo design molto semplice, però, l'utilizzo che ne puoi fare è esaustivo e perfetto per quello che sei in cerca. La presa intelligente che ti propongo è semplicissima da utilizzare: tu la devi frapporre tra la presa di corrente vera e propria e l'elettrodomestico che vuoi trasformare in smart. Fatto? Allora hai finito!

Dopo averla configurata nel giro di un secondo, la puoi utilizzare fin da subito sfruttando subito tutto ciò che ti mette a portata di mano. In modo particolare non hai bisogno per forza di un assistente come Google o Alexa perché puoi controllarla benissimo anche con un semplice smartphone. Come? Installi l'applicazione ufficiale.

Adoperandola hai la possibilità di:

controllare i tuoi dispositivi da remoto;

controllarli anche con la voce nel caso tu abbia gli assistenti;

impostare timer;

controllare i consumi energetici che in questo periodo non fa mai male.

Tutto in uno, praticamente. Non aspettare altro tempo e acquista subito la tua presa intelligente, su Amazon diventa tua con un click a soli 12,49€ in gran sconto. Le spedizioni non le paghi se possiedi un abbonamento Prime attivo.