125 capsule Fairy Platinum Plus per lavastoviglie a PREZZO SCORTA (-35%)

Oggi su Amazon fai scorta del detersivo in capsule per lavastoviglie Fairy Platinum Plus: grazie ad uno sconto del 35% puoi acquistare la confezione da 125 capsule a soli 29,99 euro invece di 45,99.

Fairy Platinum Plus lavastoviglie: pulito perfetto

Le capsule lavastoviglie Fairy Platinum Plus sono pensate per affrontare anche le macchie più ostinate e il grasso incrostato. Merito del loro potente liquido sgrassante, con cui ogni capsula garantisce un’azione pulente eccezionale già dal primo lavaggio. La loro rapida azione pulente è resa possibile dalle capsule ultra solubili che si dissolvono rapidamente, permettendo al detersivo di iniziare subito il suo lavoro.

Le Fairy Platinum Plus non solo puliscono ma, con un’azione integrata che include la funzione del sale per lavastoviglie, garantiscono protezione per vetro e argento, mantenendo piatti e posate in condizioni perfette.

E oltre ad una pulizia profonda, le capsule lasciano un piacevole profumo di fresco e pulito nella tua lavastoviglie. Ogni ciclo di lavaggio sarà accompagnato da una fragranza che renderà la tua cucina ancora più accogliente.

Il pacco contiene 125 capsule, assicurandoti un lungo periodo di lavaggi senza dover fare scorta frequentemente. Non lasciarti sfuggire questa occasione: la confezione è ora disponibile a un prezzo speciale di 29,99 euro con cui risparmi il 35% rispetto al prezzo consigliato di 45,99.