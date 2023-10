10in1 Kit Pulizia per tastiera, smartphone e auricolari: ultime ore a 11€

Pulisci tutti i tuoi dispositivi smart con un solo prodotto. So che ti capita di mangiare davanti al computer, toccare con mani sporche i tasti e soprattutto usare per lunghi periodi gli auricolari Bluetooth. Sono prodotti di tutti i giorni quindi è normale che si sporchino… L’importante è pulirli e cosa c’è di meglio di un kit di pulizia 10 in 1?

Con strumenti comodissimi non puoi farne a meno, approfitta di questi ultimi sconti per la Festa delle Offerte Prime e porta a casa il tuo acquisto ad appena 11€. Aggiungilo al carrello.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Kit di Pulizia 10 in 1: facile da usare, comodo da avere sempre dietro

Viste le dimensioni compatte questo kit di pulizia non è per niente impegnativo. Lo puoi tenere nel cassetto della scrivania così come nello zaino così da poterlo utilizzare quando più ne hai bisogno.

Al suo interno, in modo particolare, trovi diversi strumenti che ti permettono di riportare a nuovo smartphone, tablet, tastiere e anche le tanto discusse wearable. Il cerume non perdona e scommetto che tu lo sai bene!

Soprattutto se hai un paio di auricolari Bluetooth senza punte in silicone sai di cosa sto parlando (AirPods e simili). Come ti dicevo non c’è niente di male ma assicurati di pulirle altrimenti non ci sentirai più come prima!

Questo kit ti mette a disposizione:

spazzla retrattile,

estrattore chiave,

penna con punta in metallo,

penna in plastica,

spugna floccata,

spazzola morbida,

spry,

panno per lucidare (2 pezzi),

panno in microfibra,

piccolo panno di ricambio

Insomma, come vedi hai tutto l’occorrente per poter portare a nuovo i tuoi prodotti e accessori.

Cosa aspetti? Porta subito a casa il tuo kit di pulizia 10 in 1 a soli 11€ con gli sconti in corso su Amazon.

Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.