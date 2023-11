10€ per aggiustare il citofono: campanello SENZA fili ottimo

Non permettere al citofono rotto di non sapere quando qualcuno arriva a casa tua. Risolvi con soli 10€ grazie a questo campanello senza fili da mettere ovunque. Anche per il tuo negozio è un toccasana. Lo monti nel giro di due secondi ed è subito operativo.

Conta che lo trovi su Amazon con un coupon da spuntare. Cosa stai aspettando? Collegati in pagina e spuntalo, il prezzo finale scende ad appena 10,79€ in una sola mossa.

Delle spedizioni non ti preoccupare, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Campanello senza fili: semplice quanto comodo

Il campanello senza fili che ti sto proponendo è un giochetto da ragazzi. Non perché sia inutile o mal realizzato ma perchè da montare è una passeggiata. Fai tutto da solo e in pochi minuti risolvendo i tuoi problemi. Puoi anche metterlo in casa per allargare il raggio del tuo citofono se, ad esempio, hai un’altra entrata scoperta.

È composto da due parti:

il campanello che metti all’esterno ed è impermeabile;

che metti all’esterno ed è impermeabile; il ricevitore che colleghi ad una presa di corrente ed entra subito in funzione.

Non hai bisogno di fare collegamenti con l’elettricità visto che è un sistema che funziona indipendentemente. In più ha 80 metri di copertura assicurata per farti passare lo spavento.

38 suonerie, 5 volumi da regolare a piacere e tanta ma tanta comodità. Sono integrati anche i LED così al buio trovi entrambi i dispositivi senza problemi e senza dover tirare fuori la torcia del telefono.

Insomma, semplice ma come ti dicevo indispensabile.

Collegati subito su Amazon per acquistare il tuo magnifico campanello senza fili a soli 10,79€ con il coupon che spunti in pagina. Non perdere tempo.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.