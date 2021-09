100 Giga GRATIS per 3 mesi? Ebbene si con il servizio Ricarica Automatica di TIM.

100 Giga GRATIS: i dettagli

Il meccanismo per ottenere questo bundle gratuito è davvero molto semplice. Basterà infatti attivare l’opzione Ricarica Automatica ed in automatico TIM avvierà il processo di attivazione gratuita dei 100GB omaggio. L’operatore per incentivare i suoi clienti sta inviando alcun SMS informativi per proporre l’attivazione del servizio:

Attiva TIM Ricarica Automatica e alla tua ricarica ci pensiamo noi, fidati! E in più hai 100GB aggiuntivi al mese x 3 mesi, cosa aspetti? La promo scade il giorno 10/09! Vai subito sull’app.tim.it/tra o nei negozi TIM. Sarai avvisato con un SMS all’attivazione dei Giga aggiuntivi

Dopo il periodo promozionale dei tre mesi gratuiti, l’opzione dei 100GB verrà disattivata in automatico e non sarà possibile in alcun modo rinnovarla per altre mensilità.

Cos'è la Ricarica Automatica?

Tale servizio permette a chi possiede una promozione ricaricabile di impostare un automatismo per rinnovare la propria tariffa tramite conto corrente o carta di credito. Grazie alla Ricarica Automatica, in pratica, non sarà più necessario uscire di casa per fare la ricarica mensile. L’opzione è gratuita e non prevede costi di attivazione. Inoltre, è disattivabile tramite app MyTIM o chiamando il Servizio Clienti 119.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tim

Tariffe