10 regali di Natale fino a 10€ su Amazon (consegna RAPIDA)

In ritardo sui regali di Natale? Ho la soluzione ed è Amazon: c'è ancora tempo per riceverli in tempo, senza svuotare il portafogli, acquistando cose a caso. Questa seleziona in particolare contiene solo prodotti che costano fino a 10€. Sii veloce: scegli, ordina e aspetta la tua consegna!

Regali di Natale fino a 10€ disponibili su Amazon

Non avrei certamente potuto scaricarti addosso l'intero – gigantesco – catalogo di proposte a meno di 10€, che puoi trovare sulla piattaforma. Ho scelto io per te, con pensierini di sicuro successo (due o tre di questi li ho presi anche io!): sono 10 in tutto, così puoi scegliere più rapidamente.

Una polsiera magnetica a 10,99€, perfetta per gli amanti del fai da te e dotata di supporto per altri attrezzi. Chiodi, viti, bulloni e cacciaviti restano ben saldi al polso e le mani restano libere!

Un cavo USB 3 in 1 a 9,99€. Un prodotto unico: collegalo alla corrente e vedrai una magia di luci LED, direttamente sul cavetto. Il sistema magnetico ti offre tutte le punte che ti servono (USB C, micro USB oppure Lightning).

Un paio di penne Parker bellissime a 9,18€: stile retrò, punta media e inchiostro blu. Brand super noto, successo assicurato.

Un trattamento per le labbra super emolliente a 6,45€. Un elegante barattolo, che contiene un ottimo prodotto a base di cera d'api.

Un sistema super rapido per la pulizia del microonde a 8,95€. Una genialata, aggiungi acqua e aceto e in 5 minuti finalmente le incrostazioni del microonde svaniranno con un colpo di pezza. Bellissimo il design.

Sistema di capsule Nespresso ricaricabile a 10,99€. La tua macchinetta preferita, con la miscela di caffè che ami di più. In questo kit ci sono ben 6 capsule riutilizzabili e gli strumenti che servono per riempirle. Un'ottima idea regalo.

Deodorante per auto di Yankee Candle a 5,99€. Un prodotto che non ha bisogno di descrizioni, la qualità del brand si racconta da sola. Costa poco, rende tanto.

Cavo portachiavi 6 in 1 di Legami a 9,59€. Un prodotto bello, pratico e utile: tutte le uscite che ti servono restano a disposizione. Micro USB, tipo C e Lightning (per iPhone). Idea carinissima.

Scaldatazza USB a 9,95€. Un prodotto particolarissimo, ma super utile e di design: lo colleghi a una porta USB (anche del PC) e sopra ci appoggi la tazza. Si occuperà di tenere le tue bevande ben calde per quanto tempo desideri.

Cuociriso Snips per microonde a 9,99€. Il prodotto mai più senza che stavamo tutti aspettando. Finalmente, riso buono tutti i giorni senza fatiche estreme e pentole in giro. Puoi usarlo anche per polenta e cous cous e in omaggio ricevi una pratica paletta per cucinare.

Dimmi tu se queste idee fino a 10€ non sono un vero e proprio spettacolo, perfetti regali di Natale, che arrivano in tempo da Amazon. Scegli cosa preferisci, ma poi completa velocemente l'ordine: sono le ultime ore utili per ordinare.