10 dispositivi Amazon a prezzo RIDICOLO per fine anno (da 14€)

Il momento è perfetto per comprare i migliori 10 dispositivi in sconto assurdo su Amazon per fine anno. Scegli il tuo preferito fra smart speaker, smart display, sistemi per la TV e non solo. Si parte da appena 14€ circa e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Dispositivi Amazon: il meglio in sconto assurdo per fine anno

Ho selezionato solo quelli che, secondo me, sono i 10 prodotti più interessanti da prendere al volo in occasione degli sconti di fine anno. Per praticità, li ho divisi per categorie, così è più semplice trovare quello che preferisci.

Fire TV Stick: smart TV a gran prezzo

Due modelli di Fire TV Stick in sconto a prezzo pazzesco. Sono fra i prodotti più desiderati per Natale e il motivo è presto spiegato: a un prezzo piccolissimo, rendi subito smart qualsiasi televisione. Basta un ingresso HDMI e si compirà la magia.

Grazie a al sistema basato su Android, e personalizzato con un'interfaccia utente spettacolare, potrai avere accesso a un mondo di possibilità: contenuti audio e video in streaming (e on demand), navigazione su Internet, applicazioni, giochi e persino l'interazione con l'assistente vocale Alexa. Basta premere un pulsante, direttamente sul telecomando. I modelli più interessanti in sconto sono due:

Fire TV Stick a 22,99€ invece di 39,99€;

Fire TV Stick Max 4K con supporto al WiFi 6 a 38,99€ invece di 64,99€.

Fuori dal coro, in gran sconto c'è anche lui: Fire TV Cube. Così? Beh, immagina tutto il bello di un Fire TV Stick e l'estrema praticità di uno smart speaker. Tutto in uno, adesso a gran prezzo: solo 84,99€ invece di 119,99€.

Smart speaker con Alexa

Una selezione di tre modelli di smart speaker, dal più economico a quello più “costoso”, pensato per ascoltare la musica. Tutti dispositivi compatibili con l'assistente vocale Alexa, utile per tantissimi scopi: informazioni, gestione della casa smart e divertimento.

Il più economico, compatto e completissimo, è Echo Flex: lo prendi a 14,99€ invece di 29,99€. Il secondo modello, con ottimo audio, ma sempre compatto, è Echo Dot di terza generazione: lo prendi a 19,99€ invece di 49,99€.

Infine, l'ultimo modello: il meraviglioso – anche nel design – Echo Dot di quarta generazione. Ottimo audio, bellissimo oggetto di arredo e tutto il potenziale di Alexa: lo prendi a 29,99€ invece di 59,99€.

Smart display con Alexa

Si, anche l'occhio vuole la sua parte e c'è non si “accontenta” di ascoltare quello che Alexa ha da dire, ma vuole anche vedere. Cosa? Beh, dalle videocamere d sorveglianza alle videonotizie, passando per Netflix e senza dimenticare la praticità effettuare videochiamate, direttamente dallo smart display. Per l'occasione, ho selezionato due modelli da avere:

Echo Show 5 2021 con display da 5,5″ a 44,99€ invece di 84,99€;

Echo Show 8 2019 con schermo da 8″ a 56,99€ invece di 109,99€.

Ottimi prodotti a prezzo bassissimo per la fine dell'anno.

Casa smart e sicurezza

Per finire, due ottimi dispositivi per la sicurezza di casa. Il primo è una videocamera di sicurezza super compatta, da interni. Si tratta dell'eccezionale Blink Mini ed è dotata di visione notturna, audio bidirezionale e sensore in FHD. La prendi a 22,99€ invece di 34,99€.

Il secondo dispositivo è un videocitofono smart con sensore di ripresa in HD. Si tratta dell'ottimo Ring Video Doorbell Wired. Super semplice da installare, lo prendi a 44€ appena invece di 59€. Spedizioni rapide e gratis.

Visto? Con queste 10 offerte sui migliori dispositivi Amazon puoi affare eccezionali affari di fine anno a prezzo pazzesco.