10 cose tech che su Amazon costano meno di 2€, è ASSURDO

Su Amazon puoi fare affari spettacolari, anche comprare cose tech a meno di 2€. Sembra assurdo, ma è così. Dai un'occhiata a queste 10 che ho selezionato, resterai super stupito.

Cose tech a meno di 2€ su Amazon

Una carrellata di prodotti, utili e sfiziosi, che porti a casa praticamente quasi gratis. Investi unicamente nelle spedizioni (pochi euro, quando previsti). Pronto? Eccoli tutti!

Un mouse senza fili, con chiavetta per attaccarlo al PC e non solo. Super utile e semplice da usare, lo prendi a 1,75€ (spedizioni gratis).

Un praticissimo caricatore da muro, con ben 4 porte USB per ricaricare o alimentare fino a quattro prodotti in contemporanea. Lo prendi a 1,99€ (spedizioni 1,99€).

Una utilissima luce USB, perfetta per illuminare la tastiera oppure leggere un libro senza accendere tutte le lampadine della stanza. La prendi a 0,99€ (spedizioni 1,99€).

Un purificatore d'aria per auto, con trattamento agli ioni negativi. Super semplice da usare, basta metterlo nella porta accendisigari a lui si occuperà di eliminare i cattivi odori. Lo porti a casa a 1,59€ (spedizioni 1,99€).

Un comodissimo telecomando Bluetooth per smartphone, perfetto per scattare foto di gruppo o selfie panoramici, senza toccare il dispositivo. Un bello sfizio, super apprezzato dagli utenti, che prendi a 1,09€ (spedizioni di 1,98€).

Un dispositivo che, essenzialmente porta il Bluetooth dove non c'è. Un adattatore perfetto da usare in macchina oppure su un paio di casse un po' datate. Lo porti a casa a 1,69€ (spedizioni di 1,98€).

Un pennino pensato per essere utilizzato su smartphone e tablet, ma non solo: dall'altra parte c'è una stilo, perfetta sa usare sulla carta per prendere appunti, ad esempio. Lo prendi a 1,29€ (spedizioni di 1,98€).

Un micro lettore MP3, comodissimo se vai a fare sport e desideri evitare di dover portare con te lo smartphone per ascoltare la tua musica preferito. Bello e comodo, lo prendi a 1,53€ appena (spedizioni di 1,99€).

Un hub USB da usare su smartphone e tablet. Da uno, passi rapidamente a 3 ingressi. A renderlo utilissimo è il fatto che sia super compatto. Costa appena 1,29€ (spedizioni di 1,99€).

Per finire, un paio di auricolari Bluetooth, con design in ear. Super comodi, grazie al supporto da collo non rischi di perderli. Sono anche dotati di telecomando per gestire velocemente musica e chiamate. Li prendi a 1,99€ (spedizioni 1,99€).

Visto? Quest 10 cose tech costano tutte meno di 2€ su Amazon. Ricorda però proprio questo: hanno un prezzo ridicolo, pertanto sarebbe folle aspettarsi prodotti top di gamma. Funzionano, fanno il loro lavoro, ma sono comunque dispositivi base di gamma.