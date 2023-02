Zaino per PC: le migliori soluzioni

Uno zaino è un accessorio che abbiamo spesso con noi, sia quando si va al lavoro o a scuola che durante una giornata di tempo libero. È importante quindi che lo zaino sia funzionale per tutte le occasioni e che ci consenta di portare i nostri principali gadget elettronici con la dovuta protezione, e che abbia gli spazi ben progettati per contenere cavi, caricatori e altro. La maggior parte degli zaini in commercio ormai dispone di una tasca adatta al trasporto del PC, ma non sempre questo viene davvero protetto in caso di urti o cadute. Abbiamo provato diversi modelli di zaino per PC, e qui trovate quello che riteniamo i migliori.

Peak Design Everyday Backpack

Peak Design è un’azienda nota principalmente per le sue soluzioni rivolte agli appassionati di fotografia, e anche lo zaino Everyday Backpack ha tutta una serie di spazi e funzionalità pensate proprio per la sistemazione di macchine e attrezzatura fotografica. Ma uno zaino pensato per attrezzatura così delicata e costosa è in grado di proteggere al meglio anche il nostro PC, oltre ad offrire tutta una serie di tasche e comparti dove sistemare tutti gli accessori senza perderli in mezzo alle altre cose che mettiamo nella sacca principale. Oltre a una serie di divisori che ci permettono di personalizzare gli spazi interni e gli spallacci imbottiti che si regolano velocemente, il comparto per il PC risulta ben imbottito e ci permette di regolarne la profondità, così da non dover andare troppo a fondo se il nostro computer ha dimensioni ridotte. Abbiamo anche una tasca di dimensioni minori, perfetta per un tablet, e una zona in tessuto morbido in cui conservare cavi e caricatore senza rischiare di graffiare il PC. Disponibile in due dimensioni – da 20 e da 30 litri – e in quattro colorazioni, per permettere di scegliere quello che più si addice alle esigenze di ognuno. Potete acquistarlo su Amazon o su eBay per circa €250.

Thule Tact

Molto bello anche lo zaino Thule Tact, realizzato in materiale completamente impermeabile così da proteggere le nostre cose anche in caso di pioggia battente. Disponibile in due versioni, da 16 e da 21 litri, oltre che in versione sling (tracolla) da 8 litri, anche questo zaino è ricco di spazi in cui sistemare tutti i nostri gadget senza rischio di danni. L’apertura è ben nascosta e protetta da un bottone automatico, per non consentirne l’accesso nemmeno ai borseggiatori più abili, e il PC viene inserito fra l’imbottitura per la schiena ed un morbido pannello interno che lo tutela dal rischio di danni. Presente poi una seconda tasca imbottita per un tablet, un comparto con chiusura magnetica ideale per occhiali e altri accessori delicati, oltre a numerose tasche per mettere di tutto, compresa una con protezione RFID perfetta per il portafogli e il passaporto. Utile anche l’aggancio rapido con moschettone degli spallacci, che ci consente di sganciarne uno quando sediamo al bar e di fissare lo zaino alla gamba della sedia o del tavolo, in modo da rendere più difficile il furto. Potete acquistarlo su Amazon o su eBay per circa €150.

Kensington SecureTrek

Sicurezza alla base anche dello zaino SecureTrek di Kensington, azienda famosa per i suoi cavi antifurto per PC ma che produce anche una gamma di ottimi zaini e valigie. Come per le valigie, infatti, abbiamo un blocchetto di sicurezza su cui possiamo fissare le cerniere ed evitare aperture indesiderate e bloccarlo con un lucchetto di sicurezza fissato in una tasca e completo di cavo in acciaio per fissare lo zaino intorno alla gamba di un tavolo. All’interno troviamo due comparti per PC e tablet, oltre a varie tasche per accessori di vario genere. Il design elegante e lineare lo rende ottimo anche come borsa 24 ore per un viaggio d’affari, anche in abbinata con un trolley data la presenza della fascia per il trasporto combinato. Potete acquistarlo su Amazon o su eBay per circa €180.

Tomtoc Daypack

Molto bello e funzionale anche lo zaino per PC Tomtoc Daypack, disponibile in due colorazioni e con una capienza di 18 litri. La sacca principale con accesso dall’alto include un doppio comparto imbottito per sistemare PC e tablet, oltre ad alcune tasche più piccole per gli accessori; all’esterno, invece, due tasche con chiusura a zip permettono di sistemare oggetti più piccoli per un accesso rapido e sono disposte con linee oblique incrociate donando così un design originale allo zaino. La chiusura impermeabile protegge i nostri oggetti dalla pioggia, mentre sue tasche aperte laterali sono perfette per portare una bottiglia o un thermos. Potete acquistarlo su Amazon per circa €60.

Amazon Basics Campus

Decisamente economico lo zaino di Amazon Basics della linea Campus, pensato per gli studenti che non vogliono spendere tanto ma comunque ricco di spazi all’interno dei quali sistemare le proprie cose. Disponibile in tre colorazioni, all’interno abbiamo un doppio comparto per computer e tablet ed un’ampia sacca perfetta per i libri. Ai lati due tasche portabottiglie con lacci per fissare oggetti più sporgenti, come un ombrello o un treppiede, mentre due tasche di dimensioni minori accessibili direttamente dall’esterno sono utili per oggetti di dimensioni ridotte. Un buon compromesso per chi vuole spendere poco. Potete acquistarlo su Amazon o su eBay per circa €30.

