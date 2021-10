La ventola per pc è quel componente che ha un ruolo importante per l’intera stabilità del pc. Le migliori ventole per PC possono aiutarvi a mantenere fresco il vostro computer e non arrecare danni al vostro pc. In questa guida all’acquisto troverete le migliori ventole per PC selezionate dalla redazione di Telefonino.

Qui i modelli da noi selezionati.

ARCTIC ACFAN00118A

Ottimizzata per la pressione statica

Questa ventola per pc Arctic, serie ‎ACFAN00118A, garantisce un raffreddamento estremamente efficiente, anche con resistenza all'aria aumentata, è particolarmente adatta ad un utilizzo sui radiatori. Il motore Artic ha una durata quattro volte superiore grazie alla bassa temperatura della bobina, circa 1800 rivoluzioni al minuto.

Attenzione al consumo energetico: la temperatura del motore inferiore di 10 °C raddoppia la durata di vita di un ventilatore.

Il cuscinetto fluido dinamico ha una capsula d'olio che evita le perdite di lubrificante.

Soluzione ottimale per il raffreddamento del tuo personal computer, ad un buon prezzo, solo 9,99 euro

Corsair LL140

Crea una sinfonia di colori

Questa ventola per pc Corsair LL140 prevede 16 LED suddivisi in gruppi da 12 e 4 su due anelli. Richiedono un controller Lighting Node e permettono diverse configurazioni tramite il software Corsair iCUE. Sfruttando un sistema di controllo PWM è possibile regolare la velocità per ottenere un rapporto raffreddamento/rumore ottimo. Questo prodotto va inteso come espansione del kit per ventole LL140 RGB 2 LED con Lighting Node PRO.

Ha un prezzo un pochino più alto, ma sono alcune tra le migliori ventole per PC che potete installare all’interno del vostro case, su Amazon a 25,53 euro ; disponibile in bianco o in nero. Corsair è una garanzia, leader del mercato dal 1994.

Ventola upHere

Funzionamento ultra silenzioso a 19 dBA

E' in realtà un set di tre ventole da 120 mm quello proposto qui, progettate per migliorare l'aereazione del case mantenendo sempre al minimo la rumorosità e i consumi energetici. Il design innovativo delle pale del ventilatore migliora il flusso d'aria e facilita una ventilazione altamente efficiente. Un'altra chicca: le ventole sono dotate di 8 cuscinetti antivibranti in gomma preinstallati per ridurre le vibrazioni tra la ventola e la custodia del PC

Il cuscinetto idraulico si auto-lubrifica con una sostanza di alta qualità, che riduce l'attrito, riducendo il rumore durante il funzionamento e migliora l'efficienza termica. Soluzione economica per prestazioni perfette, in 4 colori su Amazon, a

Noctua NF-P12

Piccole dimensioni

Questo di Noctua è un modello affidabile, l’edizione Redux offre inclusa nel prezzo una serie estesa di accessori per il montaggio. Caratterizzato da un design delle lame che sono ottimizzate per la pressione ed un'eccezionale silenziosità di funzionamento: alta pressione statica e CFM elevato per dissipatori di calore per CPU ad aria, radiatori di raffreddamento ad acqua o ventilazione del telaio a bassa rumorosità.

Comprovata qualità ad un prezzo molto conveniente, solo 13,9 euro per non spendere troppo ma avere comunque un prodotto con le giuste prestazioni.

Mtallicgar MetallicGear

Con plastica leggera

Questa ventola per pc, proposta come ultimo prodotto, è il MetallicGear della Mtallicgar: esso ha un metodo di raffreddamento ad aria, le dimensioni sono 12 x 12 x 2.5 cm, ed è ovviamente adatto per tutti i desktop. Ha una velocità di massima di rotazione di 1500 rivoluzioni al minuto.

Il prodotto più economico, senza troppe pretese, su Amazon a Disponibile nella colorazione nera.