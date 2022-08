La scelta di un buon ventilatore a piantana è fondamentale con l’arrivo del caldo. Un ventilatore efficace può essere una valida alternativa ad un condizionatore, soprattutto se vogliamo spendere di meno e consumare minore energia elettrica.

In questo articolo ti mostreremo 5 modelli di ventilatori a piantana per offrirti la possibilità di combattere l’afa estiva con un prodotto facile da utilizzare e al contempo funzionale.

Qui in basso troverai 5 modelli di ventilatore a piantana in ordine di prezzo crescente, dal più economico al più costoso, per darti modo di acquistare rapidamente solo il prodotto in grado di soddisfare le tue personali esigenze.

Ariete Freshair 845

Il primo modello di ventilatore a piantana che prendiamo in considerazione è l’Ariete Freshair 845, un prodotto economico ma in grado di garantirti giornate intere di fresco senza alcun tipo di compromessi. Dotato di una buona base di appoggio, il ventilatore è munito di tre pale da 3 e un motorino da 45W a tre velocità per offrirti tutto il fresco di cui hai bisogno. Nonostante il prezzo economico, il ventilatore di Ariete dispone di un comodo perno che ti permette di regolare l’inclinazione e l’oscillazione secondo le tue personali esigenze.

Amazon Basic ventilatore a piantana

Salendo leggermente di prezzo il modello di ventilatore Amazon Basic rappresenta una soluzione comoda e ideale per godere di un po’ di aria fresca durante le giornate più calde. Munito di un motorino da 40W ad alta intensità e di lunga durata, il ventilatore dispone di ampie pale silenziose e una griglia a maglia fitta per una migliore sicurezza. La base di appoggio è ampia e stabile e il corpo in metallo dispone ti una comoda pulsantiera per impostare la velocità che più ti aggrada tra le tre disponibili.

Trotec TVE 23 S

Nel caso in cui fossi alla ricerca di una soluzione di fascia più alta per godere di alcune singolari funzioni evidentemente non disponibili per i ventilatori di fascia economica, il modello Trotec TVE 23 S saprà soddisfarti sin dalla prima accensione. Innanzitutto, dispone di 8 livelli di velocità per darti la possibilità di decidere con precisione il tipo di movimento d’aria di cui hai bisogno, ma la presenza di un telecomando è forse la funzionalità più peculiare per gestirlo in ogni suo aspetto anche da lontano. Dotato di una base di appoggio circolare, il cilindro in metallo che la collega alla testa ruotante è munito di un comodo display LED.

Djive Flowmate Classic 120

Il modello Djive Flowmate Classic 120 rappresenta la soluzione ideale se sei un fan della smart home e soprattutto se sei alla ricerca di un ventilatore perfettamente compatibile con Amazon Alexa. Munito di un design in acciaio con una lavorazione che ricorda i vecchi ventilatori di una volta, il ventilatore monta un potete motore da 50W e una testa ruotante con oscillazione a 80°. Inoltre, una volta connesso al Wi-Fi di casa puoi gestirlo in remoto tramite Amazon Alexa oppure con il telecomando a infrarossi.

Rowenta Silence Extreme VU5640

Il ventilatore a piantana Rowenta Silence Extreme VU5640 è il più potente tra quelli presenti all’interno di questo articolo. Dotato di un motore da 70W con 4 velocità turbo boost, il modello in questione ti assicura aria fresca tutto il giorno anche nelle stanze più ampie. Il ventilatore, inoltre, dispone della modalità Notte per rinfrescarti durante le ore di riposo senza disturbati; la modalità Turbo Boost invece spinge il motore alla massima potenza per garantirti un potente movimento d’aria e rinfrescare rapidamente l’ambiente circostante. L’asta in metallo è regolabile da 110 a 140 cm mentre la testa oscillante è costituita da 5 pale per un’ampia efficienza e una diffusione ottimale dell’aria fresca.

