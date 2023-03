Migliori Termoventilatori del 2023 (silenziosi e a basso consumo)

Durante i mesi invernali è indispensabile trovare metodi semplici ed economici per riscaldare l’ambiente. Purtroppo non tutti i locali sono adatti all’utilizzo di stufe a pellet o termosifoni. Esiste però una valida alternativa da non sottovalutare. Stiamo parlando del termoventilatore, prodotto molto utile durante i mesi più freddi. Con la nostra guida andremo ad analizzare i migliori termoventilatori in commercio, tenendo come sempre in considerazione il rapporto qualità-prezzo.

Cos’è e come funziona un termoventilatore

Il termoventilatore è un piccolo elettrodomestico che viene alimentato tramite corrente elettrica. Il suo scopo è riscaldare un ambiente di piccole dimensioni (come ad esempio il bagno). In alcuni casi il termoventilatore può anche essere usato per freddare una determinata stanza.

Non è sicuramente consigliato per riscaldare l’intera abitazione. Al contrario, però, è in grado di rendere accoglienti ambienti non troppo grandi. Lo si può utilizzare, ad esempio, per riscaldare il bagno prima o dopo aver fatto la doccia. Ribadiamo che il termoventilatore non sostituisce in alcun modo l’impianto di riscaldamento.

La potenza e le funzioni del termoventilatore elettrico cambiano a seconda del modello scelto. Proprio per questo andremo ad analizzare le sue caratteristiche principali.

I migliori termoventilatori a basso consumo

Il termoventilatore ceramico (elettrico o da parete) non è un elettrodomestico troppo ingombrante o costoso. Scegliere il prodotto ideale, tuttavia, potrebbe non essere così facile. Esistono tantissimi prodotti in commercio che si differenziano per minimi dettagli. Qui troverete solamente i migliori modelli silenziosi e a basso consumo.

Rowenta SO2210 Compact Power

📐 Dimensioni: ‎26 x 22 x 16.5 cm 🔥 Potenza: 2000 W 🎛️ Livelli di regolazione: 1 freddo, 2 caldi ⏲️ Timer: ❌ 🛒 Prezzo: 25,16 euro

Rowenta è senza dubbio uno dei brand più popolari in questo settore. Partiamo con il modello SO2210 Compact Power. Questo prodotto è dotato di ventola di riscaldamento e di una seconda ventola in grado di raffreddare l’ambiente. Proprio per questo è adatto a ogni tipo di stagione. Dispone di due livelli di riscaldamento regolabili e ha una potenza regolabile fino a 2000 W. Il design del prodotto è davvero molto compatto, mentre il suo prezzo si aggira attorno ai 35 euro.

Pro Contro Pro Prezzo basso

2 livelli di riscaldamento regolabili

Compatto e potente Contro Non ha un timer (ma si spegne quando raggiunge la temperatura)

Materiali non perfetti

Rowenta SO9266 Mini Excel Eco Safe

📐 Dimensioni: ‎‎20.1 x 14.1 x 26.1 cm 🔥 Potenza: 2000 W 🎛️ Livelli di regolazione: 2 ⏲️ Timer: ❌ 🛒 Prezzo: 56,59 euro

Il Rowenta SO9266 Mini Excel Eco Safe è un modello sicuramente più avanzato rispetto al precedente. Si tratta di un termoventilatore elettrico a due velocità di riscaldamento, con funzione Eco Energy inclusa. Quest’ultima permette di ridurre i consumi dell’elettrodomestico. La sua potenza è di 2000 W, mentre il livello di rumorosità si ferma a 50 decibel. La stufa permette di scegliere tra l’opzione Turbo, più potente ma più rumorosa, e l’opzione Silence, meno potente ma più silenziosa. Anche in questo caso non è presente il timer.

Pro Contro Pro Modalità Eco

Opzione Silence o Turbo

Compatto e potente Contro Non ha un timer (ma si spegne quando raggiunge la temperatura)

De’Longhi HFX30C18.AG

📐 Dimensioni: 13.7 x 27 x 19.2 cm 🔥 Potenza: 1800 W 🎛️ Livelli di regolazione: 2 ⏲️ Timer: ❌ 🛒 Prezzo: 51,99 euro

Il prossimo modello presenta invece un design piuttosto accattivante. Stiamo parlando del De’Longhi HFX30C18.AG, prodotto con tecnologia ceramica. Il dispositivo vanta due livelli di potenza tra cui scegliere, opzione freddo per l’utilizzo in estate e maniglia per il trasporto. La potenza massima è di 1800 W, leggermente inferiore rispetto ai modelli precedenti. Tuttavia questo modello è sufficiente per riscaldare ambienti di circa 50 metri quadrati. Dispone anche di una protezione antigelo, che si attiva quando la temperatura scende sotto i 5 gradi.

Pro Contro Pro Design elegante

Due livelli di potenza

Protezione antigelo Contro Non ha un timer (ma si spegne quando raggiunge la temperatura)

Potenza minore rispetto alla media

De’Longhi HVY1020

📐 Dimensioni: ‎23.8 x 17.7 x 25.4 cm 🔥 Potenza: 2000 W 🎛️ Livelli di regolazione: 2 ⏲️ Timer: ❌ 🛒 Prezzo: 32,99 euro

Vi proponiamo ora un altro modello targato De’Longhi. Si tratta del HVY1020, prodotto dotato di protezione antigoccia, maniglia, luce e protezione antigelo. La sua potenza è di 2000 W e dispone di due livelli la regolazione del calore. Il De Longhi HVY1020 è in grado di riscaldare ambienti di 60 metri quadrati. Uno dei suoi punti di forza è il prezzo: viene infatti venduto a meno di 35 euro.

Pro Contro Pro Prezzo basso

2 livelli di riscaldamento regolabili

Compatto e potente Contro Non ha un timer (ma si spegne quando raggiunge la temperatura)

Materiali non perfetti

Imetec Eco Ceramic diffusion

📐 Dimensioni: 58.1 x 25.8 x 22.7 cm 🔥 Potenza: 2000 W 🎛️ Livelli di regolazione: 6 ⏲️ Timer: ✔ 🛒 Prezzo: 104,99 euro

Passiamo ora a un termoventilatore ceramico decisamente più ricco di funzioni. Stiamo parlando dell’Imetec Eco Ceramic diffusion, caratterizzato da sei livelli di riscaldamento regolabili. Questo prodotto, inoltre, può contare su una tecnologia a basso consumo energetico e sula tecnologia ceramica. L’Imetec Eco Ceramic diffusion è il primo modello dotato di timer, perfetto per gestire al meglio i consumi e il riscaldamento. Gradita anche la presenza di un piccolo schermo LED che mostra il livello impostato e la temperatura attuale. La sua potenza è di 2000 W, che gli consente di scaldare ambienti fino a 60 metri quadrati. L’unica nota negativa è rappresentata dal prezzo, superiore alla media.

Pro Contro Pro Modalità oscillante

6 livelli di riscaldamento regolabili

Timer e schermo LED Contro Prezzo più alto rispetto alla media

Leggermente rumoroso

Argo Chic Silver Termoventilatore Ceramico A Parete

📐 Dimensioni: 61.5 x 12.3 x 20.2 cm 🔥 Potenza: 2000 W 🎛️ Livelli di regolazione: 3 ⏲️ Timer: ✔ 🛒 Prezzo: 72,38 euro

Parliamo ora dei termoventilatori da parete. Abbiamo scelto di analizzare l’Argo Chic Silver, termoventilatore ceramico che si installa a parete. Questo modello dispone di una potenza standard di 2000 W ed è dotato di un timer settimanale regolabile. Le modalità di riscaldamento sono tre e sono gestibili tramite un piccolo display LED che mostra la temperatura in tempo reale. La confezione include un comodo telecomando per impartire comandi a distanza. L’Argo Chic Silver è disponibile in due colori diversi: argento o bianco.

Pro Contro Pro Installazione a parete

3 livelli di riscaldamento regolabili

Timer e schermo LED Contro Telecomando di scarsa qualità

Se installato troppo in alto impiega diverso tempo a riscaldare

ARDES | AR4P03 SOUND

📐 Dimensioni: ‎13 x 17 x 24 cm 🔥 Potenza: 1500 W 🎛️ Livelli di regolazione: 2 ⏲️ Timer: ❌ 🛒 Prezzo: 31,70 euro

Il modello di Ardes è un termoventilatore ceramico a basso consumo. Il suo design è davvero molto bello e particolare. Questo prodotto ha un prezzo in linea concorrenza. L’unico aspetto negativo è rappresentato dalla potenza di soli 1500 W, che lo rende il meno potente della lista. Dispone comunque di due livelli (eco e una comfort). L’Ardes, però, è uno dei pochi modelli in grado di vantare un telecomando personalizzato. Dedicato a chi desidera un design elegante e non necessita di tantissima potenza.

Pro Contro Pro Design elegante e minimale

2 livelli di riscaldamento regolabili

Telecomando incluso Contro Telecomando di scarsa qualità

Potenza di soli 1500 w

Non ha un timer (ma si spegne quando raggiunge la temperatura)

Imetec Eco Ceramic

📐 Dimensioni: ‎34.9 x 24.7 x 19.2 cm 🔥 Potenza: 2200 W 🎛️ Livelli di regolazione: 3 ⏲️ Timer: ❌ 🛒 Prezzo: 69,99 euro

L’Imetec Eco ceramic è un termoventilatore ceramico a basso consumo energetico. Dispone di tre diversi livelli di temperatura e di un termostato ambientale integrato. Non manca l’opzione freddo, utile per raffreddare l’ambiente durante la stagione estiva. Il termostatò integrato permette di scegliere e mantenere una specifica temperatura. Questo modello, inoltre, è dotato di un filtro antipolvere. I suoi 2200 W lo rendono uno dei termoventilatori più potenti della lista.

Pro Contro Pro Termostato integrato

3 livelli di riscaldamento regolabili

Potenza di 2200 W Contro Non ha un timer (ma si spegne quando raggiunge la temperatura)

Prezzo leggermente più alto rispetto alla media

De’Longhi DCH7993ER.BC

📐 Dimensioni: ‎25.4 x 18 x 37.2 cm 🔥 Potenza: 2400 W 🎛️ Livelli di regolazione: 3 ⏲️ Timer: ✔ 🛒 Prezzo: 132,65 euro

Chiudiamo infine con il De’Longhi DCH7993ER.BC. Parliamo di un termoventilatore ceramico verticale molto silenzioso, dotato di 3 livelli differenti di potenza. Presente il timer giornaliero, una luce di cortesia, la tecnologia anti-ribaltamento e la funzione Eco-Energy. Questo modello ha una potenza di 2400 W, caratteristica che lo rende uno dei migliori in assoluto. Da non sottovalutare anche la presenza del display LED utile per gestire le varie opzioni.

Pro Contro Pro Timer e display LED

3 livelli di riscaldamento regolabili

Potenza di 2400 W Contro Prezzo più alto rispetto alla media

Come scegliere il miglior termoventilatore

Come sicuramente avrete già capito, è fondamentale scegliere un termoventilatore adatto alle proprie esigenze. Ci sono infatti alcuni dettagli che non possono essere sottovalutati in fase d’acquisto.

Tipologia

Ci sono tre tipi di termoventilatore elettrico: da tavolo, verticale o a parete. La tipologia più diffusa è il termoventilatore da tavolo per via del suo basso costo. Esempi di termoventilatore da tavolo sono il Rowenta SO2210 Compact Power o il De’Longhi HVY1020. Il termoventilatore verticale, invece, sfrutta la funzione di oscillazione ed è poggiato a terra. Il termoventilatore da parete, infine, viene applicato sul muro per creare meno ingombro possibile.

Potenza e prestazioni

Un buon termoventilatore elettrico deve disporre di almeno 2000 W di potenza, capaci di riscaldare un ambiente di circa 60 metri quadrati. Oltre alla potenza, però, è consigliabile scegliere prodotti realizzati in ceramica. Questo materiale, infatti, tende a raffreddarsi più lentamente ed è quindi capace di contenere il calore per più tempo. In questo modo sono garantite prestazioni più elevate e consumo minore.

Funzioni

La funzione più utile è senza dubbio la regolazione della potenza di riscaldamento. Anche i prodotti più economici possono contare su almeno due livelli di potenza differenti. I prodotti più costosi, invece, sono dotati anche di timer regolabile, display LED, più livelli di regolazione e telecomando incluso.

Sicurezza

La presenza di sistemi di sicurezza è fondamentale in ogni dispositivo. Tra i sistemi più importanti troviamo quello antigoccia IP21, quello antigelo (che si attiva automaticamente al raggiungimento dei 5 gradi) e il filtro antipolvere.

Consumi

La potenza media di un termoventilatore elettrico è di 2000 W. Ciò significa che consuma circa 2 kW ogni ora. Il consumo in termini di prezzo varia a seconda della tariffa del proprio gestore. Tenendo in considerazione, ad esempio, un costo di 0,20 euro al kW/h, il consumo del termoventilatore sarà di 0,40 euro all’ora.

Dimensioni e design

Come già detto in precedenza, il compito di un termoventilatore elettrico è quello di riscaldare aree di piccole dimensioni. Per questo motivo è assolutamente consigliato un modello non troppo ingombrante. Fortunatamente quasi tutti i prodotti visti in alto hanno dimensioni ridotte. Nel caso in cui svolesse ridurre l’ingombro al minimo è consigliato l’utilizzo di termoventilatore da parete.

Costo

Arriviamo infine al costo. Il prezzo di un buon termoventilatore parte da circa 30 euro e può arrivare a superare anche i 140. Il costo varia in base alle caratteristiche dell’oggetto e alla potenza di riscaldamento. A influire sono anche le funzioni avanzate, come ad esempio il timer o il display LED.

Conclusioni

Come per ogni altra tipologia di prodotti, anche il mercato dei termoventilatori è davvero molto vasto e vario, e scegliere il modello ideale potrebbe non essere così semplice. Tuttavia, tenendo in considerazione tutte le caratteristiche più importanti di cui abbiamo parlato, sarete sicuramente in grado di identificare il miglior termoventilatore per le vostre esigenze.

Domande frequenti sui termoventilatori Quale termoventilatore consuma meno? Il consumo di un termoventilatore dipende dalla quantità di Watt utilizzati. Sfruttando una potenza di 2000 W si consumerà di più (circa 0,40 euro all’ora) rispetto a un modello da 1500 W. Qualsiasi prodotto dispone di almeno due modalità di riscaldamento, che prediligono la potenza di riscaldamento o il consumo più efficiente. Quali sono i migliori termoconvettori? I termoconvettori sono dispostivi differenti rispetto ai termoventilatori poichè utilizzano una tecnologia di riscaldamento priva di ventole. Tra i modelli più ricercati troviamo: De Longhi Slim Style HCX3220FTS

Rowenta CO3035

Olimpia Splendid Caleo Che vuol dire termoventilatore ceramico? Un termoventilatore ceramico sfrutta la presenza di pannelli in ceramica. Questo materiale tende a raffreddarsi più lentamente ed è quindi capace di contenere il calore per più tempo.

